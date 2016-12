Zenički teniseri na rang listi TS BiH

Na zvaničnoj web stranici teniskog saveza BIH objavljene su konačne rang liste najboljih tenisera i teniserki BIH za 2016. godinu.U ukupno šest kategorija rangirani su mladi takmičari iz četiri zenička kluba.U kategoriji seniora Zenica među deset najuspješnijih nema svog predstavnika.Kod seniorki najbolje plasirana je Lamija Čarbo iz tenis kluba Winer na 13.mjestu.Nešto lošije su rangirane Ajla Čelebić ,Inajda Karić i Kanita Isaković iz Čelika.U kategoriji juniora do 18 godina ubjedljivo najbolji na prvoj poziciji je Mirza Čarbo iz Winera sa 135 bodova.Među top 10 rangiranih je i Kerim Subašić iz Čelika na petoj poziciji.Najbolje rangirana juniorka u ovoj kategoriji je Renata Ivandić iz tenis kluba Mladost na četvrtom mjestu,a deveta je njena klupska kolegica, Maja Dodik.Od 53 juniora do 16 godina koji su osvajali bodove na rang listi među top 10 nema zeničana.U ovoj kategoriji najuspješnija je prvorangirana članica Mladosti,Maja Dodik sa 120 bodova, dok je četvrta Kanita Isaković iz Čelika.Ni u kategoriji juniora do 14 godina među deset najbolje rangiranih nema niko iz zeničkih klubova.Najbolje plasirani junior je Kerim Šišić iz Mladosti na 28. mjestu.Kod juniorki do 14 godina na trećem mjestu je Maja Dodik sa 140 bodova.Na rang listi juniorki do 12 godina najbolje plasirana je Sarah Ibrahimagić iz Mladosti na 13. mjestu, dok je njen klupski kolega Fatih Šišić deveti.Mladi i talentovani teniser,rođen 2006. Godine, Fatih Šišić, drugi je u kategoriji do 10 godina, dok je ubjedljivo najuspješnija u 2016. godini u istoj kategoriji njegova klupska kolegica Asja Salkanović. (M.P.