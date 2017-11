Zenički kik-bokseri u BiH donijeli zlato i srebro

Svjetsko prvenstvu u kickboxu, disciplina low kick, full contact i K1, koje je od 4. do 11. novembra održano u Mađarskoj, ostaće upisano zlatnim slovima za bh kik boskere. Bosanskohercegovački reprezentativci osvojili su ukupno pet medalja, jedno zlato i srebro i tri bronze. Sa najsjajnijim medaljama oktilila su se dvojica zeničkih boraca, članova Kluba borilačkih vještina Isak iz Zenice. Ahmed Krnjić, u finalnom K1 meču kategorije do 91 kg poražen je od predstavnika Ukrajne i na kraju se morao zadovoljti srebrenim odličjem. Njegov klupski kolega, Bahrudin Mahmić je osvojio naslov svjetskog prvaka u low kicku, u kategoriji do 91 kg, nakon što je u finalnoj borbi pobijedio predstavnika Srbije, Bojana Džepinu. Na Svjetsko prvenstvo u Budimpeštu, malobrojna ekipa Isaka otišla je sa minimalnim sredstvima. Zahvaljujući prijateljima i malobrojnim sponzorima uspjeli su sakupiti oko 8000 KM. Klub borilačkih vještina Isak iz Zenice rasadnik je mladih talenata. Uz Krnjića i Mahmića u 2017. godini odlične rezultate postigao je i mladi Ensar Kožo. Nakon Svjetskog prvenstva u Mađarskoj na adresu zeničkih boraca već su počele da stižu ponude za profi mečeve. Ako bude malo više razumjevanja i podrške u narednoj 2018. Zenica bi mogla biti domaćin jednog od profi mečeva na kojem bi zenička publika bila u prilici uživo da prati nastupe svojih šampiona. (M.P.)