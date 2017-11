ZDK: Raspisan Konkurs za dodjelu boračkih stipendija

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2017./2018.godinu.

Sredstva su namijenjena stipendiranju redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama, branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2017./2018.godini. Iz budžeta će biti izdvojeno najmanje 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2018., a visina stipendije određuje se u iznosima: za prvu godinu studija 800 KM; za drugu i ostale godine studija 1.200 KM. Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose: za prvu godinu studija 100 KM; za drugu i ostale godine studija 150 KM.

Pravo učešća na konkursu imaju: dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalidi, demobilisani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu, članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida, članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života, djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života, djeca demobilisanih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, a konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.