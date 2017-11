Uspjesi bh. kik boksera u Budimpešti

Na Svjetskom amaterskom prvenstvu za seniore u kickboxu koje se od 4. do 11. novembra 2017. godine održava u Budimpešti, bh. reprezentativci su već u dosadašnjem toku takmičenja osvojili tri bronzane medalje, a nakon današnjih mečeva znat će se i sjaj još dvije osigurane medalje. Bronzane medalje su osvojili Slavoljub Budeša „Panter“ Bijeljinam- K1, –71 kg, Sandro Poletan „Kruna“ Laktaši, FC, -75 kg, te Jasmina Merdić „Titanium“ Usora, K1, +70 kg. Jučerašnjom pobjedom nad predstavnikom Moldavije, Ahmed Krnjić iz Kluba borilačkih vještina “Isak – Ze“ Zenica osigurao je bronzanu medalju, a danas se protiv takmičara iz Poljske bori za ulazak u finale u K1 style discipline do -91 kg. Njegov klupski kolega Bahrudin Mahmić nokautom u drugoj rundi nad Poljakom i predajom od strane protivnika iz Hrvatske plasirao se jučer u finale low kick dicipline do -91 KG, gdje ga danas čeka predstavnik Srbije.

Bh. reprezentaciju sačinjava 15 takmičara iz 12 klubova, koju predvodi selektor reprezentacije Salko Zildžić, sa timom trenera među kojima je i Husein Selimović iz Zenice. (M.P.)