Uhapšeno lice zbog upotrebe vatrenog oružja

Danas, 31.01.2017. godine, u 10,55 sati, dežurna služba Policijske stanice Centar je obavještena da je u Blatuši, Grad Zenica, došlo do upotrebe vatrenog oružja. Nakon zaprimljene dojave na lice mjesta su odmah upućeni policijski službenici koji su potvrdili tačnost zaprimljene dojave, te obezbjedili lice mjesta do dolaska uviđajne ekipe.Uviđajnim i drugim radnjama poduzetim od strane policijskih službenika utvrđeno je da je lice Đ.B., rođeno 1994. godine, iz Zenice, upotrijebilo vatreno oružje prema licu K.A. iz Zenice, kod kojeg su u Kantonalnoj bolnici Zenica konstatovane lakše tjelesne povrede.Preduzimajući operativne mjere i radnje na terenu u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti pod kojima je izvršeno ovo krivično djelo policijski službenici Policijske uprave I su neposredno nakon upotrebe vatrenog oružja locirali i lišili slobode lice Đ.B. iz Zenice, koje je sprovedeno u službene prostorije Policijske uprave I, gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada.U toku su uviđajne radnje na mjestu na kojem je došlo do upotrebe vatrenog oružja kojim rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona. (mup zdk)