Udruženje Naša djeca obilježava Dječiju nedjelju

U subotu, 07.10.2017. u periodu od 12:00 do 14:00, Udruženje „Naša djeca“ Zenica, će u shopping centru „Džananović“ upriličiti centralnu manifestaciju obilježavanja Dječije nedjelje. Cilj ove aktivnosti jeste ukazati na značaj poštivanja dječijh prava, s fokusom na probleme koji nastaju uslijed nepoštivanja istih (kao što je npr. siromaštvo djece, odljev mozgova…).

Dječija nedjelja će biti obilježena performansom grupe „Dječiji parlament“ grada Zenica, pri čemu će djeci dati njihovo zagarantovano pravo glasa. Nakon toga, nastupit će Zlatan Karić sa pjesmom Let Love Be Your Game. Djeca će imati priliku shodno svojim interesima pridružiti se jednom od kutaka za djecu: plesnoj radionici, muzičkoj radionici, kreativnoj radionici (crtanje, pisanje), a bit će postavljen i kutak u kojem će djeca moći pisati svoje želje i uputiti poruke za donosioce odluka.

Svoj doprinos kroz učešće dat će i druge javne ličnosti iz našeg grada: Emina Sinanović, Haris Abdagić (Balkaneros), Nusmir Muharemović, a djecu će razveseliti i Šašavi Šeširko (Abidin Čolaković).

Ovu priliku koristimo da pozovemo djecu i roditelje da nam se pridruže, ali i da se zahvalimo našim prijateljima koji će se odazvati manifestaciji. Posebnu zahvalnicu upućujemo shopping centru „Džananović“ na ustupljenom prostoru.

Dječiji parlament broji oko 40 članova, djece svih uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola. Sa grupom se realizira niz radionica i projekata o pravima djeteta, kroz koje se potiče kritičko i kreativno razmišljanje. Dječiji parlament je osnovan 2011. godine, a cilj ove grupe je da okupi što veći broj djece, kako bi ih bolje upoznali sa njihovim pravima i kako bi podstakli svoje vršnjake za aktivnije djelovanje u zajednici. Kroz svoj rad grupa pokušava da skrene pažnju djece, odraslih i vlasti na položaj djece i na ključne probleme s kojima se djeca i njihovi roditelji susreću.

Udruženje „Naša djeca“ Zenica