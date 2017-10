Učešće boksera BK Čelik na prvenstvu u Mostaru

Boks klub Mostar bio je domaćin dvodnevnog takmičenja u okviru kojeg je održano 8. kolo Federalne lige i Pojedinačno prvenstvo Federacije BIH u boksu. Na oba takmičenja nastupili su i članovi Boks kluba Čelik. Prvog dana u okviru 8. kola, Jasmin Vrčić nije imao protivnika, Ajdin Gasal u kategoriji do 60 kg. slavio je protiv Edina Čomića iz Zlatnih ljiljana. Eldin Omerović poražen je u kategoriji do 64 kg. od Emraha Avdibašića iz iz Živinica. U kategoriji do 91 kg. Šefik Halilović izgubio je meč od Bakira Tire iz Mostara. Jasmin Mahalbašić do 64 kg. pobijedio je Hasana Karahodžića sa Ilidže. Fadil Pašalić i Ernad Jašarević izborili su plasman u finale pojedinačnog prvenstva bez borbe. Drugog dana na pojedinačnom prvenstvu Federacije BIH u finalu su srebrene medalje osvojili Fadil Pašalić, Ernad Jašarević, Jasmin Mahalbašić i Ajdin Gasal. (M.P.)