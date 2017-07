U Zenici organizovana Šetnja za Srebrenicu

Više stotina Zeničana učestvovalo je u šetnji „Zenica za Srebrenicu“, odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici. Tužna povorka krenula je sa lokacije Trga Alije Izetbegovića i kretala se Glavnom gradskom magistralom do Carine, pa natrag do spomen-obilježja „Kameni spavač“, gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha za duše stradalih Srebreničana i šehida Armije Republike BiH. Na transparentu koji je kolona pronijela kroz grad pisalo je Zenica-Šetnja za Srebrenicu, sa 8.372, brojem do sada identifikovanih i ukopanih stradalnika u Memorijalnom centru Potočari i u individualnim mezarjima.

-Naš cilj je da se genocid ne zaboravi, da ostane u našim dušama kao trajni podsjetnik na strahote kroz koje su prošli Bošnjaci Podrinja, da nam se one više nikada ne ponove, – poručio je u ime organizatora Šetnje, Asocijacije mladih Stranke demokratske akcije u Zenici, Tarik Karan. Hedija Trako, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata u Zenici, koja je izgubila sina u prvom granatiranju Zenice, aprila ’93. godine, kazala je da su ovdje danas bili oni koje duša boli. – Moramo se boriti i ne smijemo zaboraviti! Istina je teška i pravda spora, ali dostižna!, – istakla je Hedija Trako.

Danas će u Potočarima biti ukopani posmrtni ostaci 71 identifikovane žrtve srebreničkog genicida, među kojima je najmladji petnaestogodišnji Damir Suljić. (S.S.)