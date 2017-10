U BiH vikend pretežno sunčan, u ponedjeljak kiša i snijeg na planinama

U BiH će u nedjelju, 22. oktobra ujutro biti pretežno sunčano, uz postepen porast naoblake tokom dana. Poslijepodne u Krajini i Posavini se očekuje kiša, a u ostatku zemlje do kraja dana ili u večernjim satima. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 18 do 24 stepena.



U BiH će u ponedjeljak, 23. oktobra biti pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu BiH bit će s kišom. Na planinama sa slabim snijegom. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima, u većini područija, očekuje se prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 8 do 12, na jugu od 11 do 16 stepeni.



U Bosni će u utorak, 24. oktobra biti u umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano, uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, ponegdje i dio prijepodneva, u centralnim i istočnim područjima Bosne sa slabom kišom. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 8 do 14, na jugu od 14 do 19 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.