Toplotni talas na vrhuncu

I danas u BiH preovladava pretežno sunčano vrijeme, a tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i veoma vruće. Krajem dana moguć je slabi lokalni pljusak u zapadnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smijera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna između 34 i 40, na jugu i sjeveru zemlje do 42 stepena, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Na snazi ostaje narandžasti meteoalarm. Ljekari upozoravaju na oprez prilikom izlaska iz domova, a zbog iznimno visokih temperatura nadležni upozoravaju poslodavce da su dužni izvršiti preraspodjelu radnog vremena i tako zaštititi zdravlje radnika.