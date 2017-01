Sutra vanredna sjednica GV Zenica

Povodom novih problema sa isporukom toplotne energije za potrebe grijanja stanovnika, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sjednicu Kolegija Gradske uprave u proširenom sastavu. Od svojih pomoćnika, šefova svih službi i direktora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zenica, zatražio je da sve resurse stave u službu građana, s ciljem prevazilaženja neugodne situacije.

“Kao gradonačelnik ne mogu dozvoliti da se građani smrzavaju, kao što je to bilo proteklih dana. U ovom trenutku jedina realna opcija za Grad je nabavka novih kotlova u ArcelorMittal Zenica koji će raditi na plin. Već sam formiranu stručnu komisiju od eksperata iz našeg grada koja pregovora sa upravom AMZ i ubrzo ćemo Gradskom vijeću predložiti odluku o formiranju joint venture kompanije koja će grijati grad na za sve prihvatljiv i siguran način”, na Kolegiju Gradske uprave rekao je između ostalog Kasumović.

U ranim jutarnjim satima nažalost Zenica je ponovo ostala bez grijanja zbog, kako smo obaviješteni iz ArcelorMittal Zenica, ozbiljnog kvara na kotlu 2 u pogonu Energetika.Budući da je u toku popravka i kotla 1, ova kompanija nije u mogućnosti vršiti isporuku toplotne energije za grijanje stambenih i poslovnih prostora.

Zbog veoma niskih temperatura apelujemo na građane da koriste alternativne izvore toplote i da se pridržavaju uputa ljekara i nadležnih službi.U ArcelorMittalu procjenjuju da bi se snabdijevanje grada toplotnom energijom moglo uspostaviti u četvrtak u večernjim satima.

“Ovaj problem sa grijanjem traje već decenijama, kotlovi su dotrajali. Na žalost, napori rahmetli Husejina Smajlovića, bivšeg gradonačelnika oko ideje izgradnje kombinovane Elektrane-toplane na plin, nisu urodili plodom čemu su kumovali i politički lobiji koji građane Zenice već desetak godina drže u neravnopravnoj i nezavidnoj situaciji po pitanju grijanja. Sada nam se slično dešava i sa Plavom vodom. To je projekat koji je u odmakloj fazi i za kojeg su osigurana značajna grant sredstva i povoljni krediti. Međutim, kada smo mislili da će projekat koji će trajno riješiti vodosnabdijevanje našeg grada krenuti u realizaciju, desio se isti problem. Opet su vodeće političke strukture preko Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona stopirale i taj projekat iako su ranije dali saglasnost, kako su to uradili i Vijeće ministara BiH i Vlada FBiH”, na sastanku sa svojim saradnicima rekao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Povodom ova dva velika problema za građane Zenice, u četvrtak, 12. januara 2017. godine s početkom u 10,00 sati na inicijativu gradonačelnika Kasumovića održat će se vanredna sjednica Gradskog vijeća. (Press Grada Zenica)