Slijede dani izrazito niskih temperatura

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je upozorenje za niske temperature zraka od 6. do 10. januara. Prema modelima za numeričku prognozu vremena u navedenom periodu očekuju nas izrazito niske temperature zraka, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U petak 6. januara jutarnje temperature od -14 do -7, na jugu od -4 do 1, na planinama do -18, a dnevne od -11 do -5, na jugu od -2 do 4 stepena.

U subotu 7. januara jutarnje od -17 do -10, na jugu od -5 do -1, na planinama i visoravnima do -24, a dnevne od -12 do -6, na jugu od -3 do 1 stepen.

U nedjelju 8. januara jutarnje od -18 do -10, na jugu od -5 do -1, na planinama i visoravnima do -22, a dnevne od -10 do -4, na jugu od -3 do 2 stepena.

U ponedjeljak 9. januara jutarnje od -14 do -6, na jugu od -2 do -2, na planinama i visoravnima do -18, a dnevne od -6 do 0, na jugu od -1 do 4 stepena.

U utorak 10. januara jutarnje od -18 do -8, na jugu od -5 do -1, na planinama i visoravnima do -24, a dnevne od -6 do 0, na jugu od 1 do 5.

U ostatku sedmice jutra će i dalje biti sa niskim temperaturama zraka, a dnevne u blagom porastu, oko i iznad 0 stepeni.

