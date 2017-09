SDP Zenica: Kome je u interesu gašenje Zenica-transa?

Zenicatrans punih 59 godina prevozi radnike, učenike, studente i druge građane sa područja Grada Zenice u gradskom i prigradskom saobraćaju. Zenicatrans je javno komunalno preduzeće, u 87% vlasništvu države, i kao takvo, logično je da njen vlasnik, država i njene institucije, budu u njegovoj službi. No, to ipak nije slučaj sa Zenicatransom, tvrde u SDP-u.

U maju 2017. godine Zenicatrans uputio Kantonalnom poreznom uredu zahtjev za reprogram dugova iz prethodnog perioda. Kantonalni porezni ured ni do dana današnjeg taj zahtjev nije proslijedio do Poreznog ureda Federacije BiH. Pitamo se zašto? Kome to smeta Zenicatrans? Kome je u interesu da se ugasi jedino komunalno preduzeće koje obavlja djelatnost prevoza putnika?

Da li je ovo još jedno javno preduzeće čije uništenje će proći nezapaženo, a sve da bi se zadovoljili lični interesi stranačkih tajkuna bliskih SDA, pišu iz SDP-a.

Pozivamo vladajuću strukturu i nadležne organe da preduzmu sve zakonske mjere kako preduzeće koje postoji decenijama, i u kojem je uposleno 70% bivših pripadnika ARBiH, ne bi zadesila sudbina Metalnog, Željezare, Komrada… i mnogih drugih preduzeća koji su bili u službi i interesu građana Zenice, stoji u saopštenju Gradskog odobra SDP-a.