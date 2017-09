SDA Zenica: Gradsko vijeće nije odgovorno za kašnjenje poticaja

Gradonačelnik Fuad Kasumović od preuzimanja pozicije prije skoro deset mjeseci konstantno obmanjuje javnost i iznosi najgrublje neistine. Broj laži koje je iznio je strašno velik, a metod samo jedan – krivicu za neispunjena obećanja i nerad prebaciti na nekog drugog. Ovaj put je plasirao smutnju kako 800 poljoprivrednika čeka na isplate poticaja za poljoprivredu zbog Gradskog vijeća. Iako javnost zna da to nije tačno, ovdje želimo iznijeti neoborive dokaze o odgovornosti njega i njegovih novouspostavljenih nesposobnih službi. Na osmu sjednicu Gradskog vijeća koja je održana 25. maja 2017. godine dostavljena je “Informacija o stanju poljoprivrede u 2016. Godini“ sa “Programom za unapređenje poljoprivrede u 2017. Godini“ na području Grada. Zbog mnoštva manjkavosti koje su uočene od strane Komisije za ekonomske odnose Radno predsjedništvo prošireno predsjednicima klubova političkih stranaka je jednoglasno zauzelo stav da se navedeni dokumenti skinu sa dnevnog reda spomenute osme sjednice zbog ozbiljnih nedostataka. Zbog građana Zenice u ovom saopćenju iznosimo samo dio uočenih manjkavosti: nije predviđena potpuna i transparentna kontrola utroška sredstava, poticaj trebaju dobiti i otkupljivači iako oni posluju na bazi tržišne marže, utvrđeni kriteriji lahko mogu dovesti do zloupotreba, a vrhunac ovog lošeg dokumenta je rezervacija 159.000 konvertibilnih maraka kojima će samostalno, bez bilo kakvog konkursa, to jest protuzakonito, raspolagati gradonačelnik Fuad Kasumović. Dokaz za ovu tvrdnju svaki građanin može naći na web stranici Grada Zenica, u materijalima za osmu sjednicu (link: http://www.zenica.ba/gradska-uprava/vijece-grada-zenica/sjednice-gradskog-vijeca/). Na navedenoj sjednici je gradonačelnik Kasumović sam rekao kako nema ništa protiv da se dokumenti vrate na doradu uz molbu da se ne skidaju sa dnevnog reda, što je Gradsko vijeće i prihvatilo i na kraju rasprave velikom većinom glasova dokumente vratilo na doradu. Dokaz za ovu tvrdnju lahko je naći na snimku same sjednice. (link: www.youtube.com/watch?v=oHiKdBffkJo) .

Iako su vijećnici očekivali da će se dokumenti dostaviti za 9., 10. ili 11. sjednicu, program utroška sredstava za poljoprivredu u 2017. godini još uvijek nije došao pred vijećnike, što se lahko može vidjeti na web stranici Grada u prijedlozima dnevnog reda za navedene sjednice Gradskog vijeća. Zaključak je jasan: gradonačelnik Kasumović program utroška sredstava za poljoprivredu ne dostavlja na sjednicu Gradskog vijeća, jer će mu iz ruku izmaći 159 hiljada konvertibilnih maraka koje je planirao isplatiti poslušnicima i budućim stranačkim jaranima. Dakle, Gradsko vijeće nema apsolutno nikakve odgovornosti za kašnjenja u isplati poticaja za poljoprivredu. Odgovornost je isključivo na gradonačelniku i njegovim resornim službama.

Press SDA ZENICA