Rukometaši Čelika poraženi na domaćem terenu od ekipe Tešnja

Podmlađena ekipa Rukometnog kluba Čelik poražena je na domaćem parketu od Bosne TS iz Tešnja sa 24:26. Poluvrijeme je bilo 14:13 za Čelik. U drugom dijelu, domaći rukometaši uspijevali su držati ritam do 37 minuta. Tada su gosti golom Stanojevića izjednačili na 17:17. Nakon toga preuzimaju inicijativu i prave seriju od 6 golova za 17:23. Tek nakon deset minuta igre, domaći igrači uspjeli su pogoditi mrežu gostiju za 18:23. Izabranici trenera Seldina Rizvanovića do kraja susreta nisu imali snage ni znanja da preokrenu rezultat u svoju korist. U finišu su stigli tek do dva gola razlike za konačnih 24.26. U redovima Čelika najefikasniji je bio Oruč sa 8 golova, dok je Sumbuljević upisao 4 gola. Kod Bosne TS Tucaković je postigao sedam, Zilkić pet, te Došić četiri gola. (M.P.)