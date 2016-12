Prvi poraz košarkašica Čelika

Košarkašice sarajevskog Play Offa pobijedile su ekipu zeničkog Čelika sa 71:60 u zaostalom susretu 6. kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Aktuelne prvakinje BiH ovaj susret su dočekale kao blagi favorit, a taj su epitet opravdale iako su gošće iz Zenice također odigrale dobar meč i ravnopravno se nosile u tri od četiri četvrtine.

Izabranice Gorana Loje su ostvarile novu pobjedu zahvaljujući odličnoj prvoj četvrtini susreta u kojoj su napravile devet poena prednost (23:14), a tu prednost do kraja meča nisu ispuštale. U drugom periodu igre oba tima su postigla isti broj poena (16:16), da bi treća četvrtina ponovo pripala domaćim košarkašicama (22:17).

Čelik je uspio dobiti tek posljednji period igre (13:10), ali to nije bilo dovoljno za veći preokret. U ekipi Play Offa večeras su najefikasnije bile Nikolina Delić i Nikolina Džebo koje su postigle po 17 poena, dok se u timu Čelika istaknula Aldijana Iriškić sa 26 postignutih poena. Play Off je ovom pobjedom zauzeo prvo mjesto na ligaškoj tabeli ispred drugoplasirane ekipe Banovića koja ima isti broj bodova ali nešto slabiju koš razliku, dok je Čelik sada treći.

