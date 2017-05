Protestno okupljanje bivših radnika “21. decembra”

Grupa bivših radnika ugašenog ugostiteljskog preduzeća 21. Decembar okupila se danas u dvorištu ispred Hotela Rudar, u kojem su radili do sredine 2010. godine. Nakon završenog stečajnog postupka i djelimičnih rješenja za njihov radno-pravni status, njih 16 ostalo je bez posla i mogućnosti da ostvare pravo na penziju. Nadaju se da će biti radno zbrinuti u drugom zeničkom studentskom centru.

Grupa bivših radnika 21. Decembra okupila se danas u dvorištu ispred Hotela Rudar. Njihov radni status ugašen je s krajem stečajnog postupka, u julu 2014. Staž im u stečajnom periodu nije uvezan, a imovina koja je knjižena na preduzeće, još je u prostoru Hotela.Hotel Rudar nekada je poslovao u okviru Rudnika mrkog uglja Zenica. Diobenim bilansom, ova ugostiteljska jedinica zeničkog rudnika postala je samostalno preduzeće, koje je jedno vrijeme svojom ugostiteljskom djelatnošću i zahvaljujući naknadama od najma, zapošljavalo 40-ak ljudi. Sve do sredine 2010. godine, kada je zbog nakupljenih dugova, nad firmom proglašen stečaj.Nakon više protesta kojima su upozoravali na neriješen status i težak položaj u kojem su se našli, Javno preduzeće Elektro-privreda Bosne i Hercegovine, kao vlasnik Hotela Rudar, krajem prošle godine je Ministarstvu obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona, kao osnivaču preduzeća 21. Decembar, ustupilo ovaj objekat radi osnivanja studentskog centra. Formirane su komisije, napravljen elaborat i procijenjeni troškovi, ali finansijske prilike u Zeničko-dobojskom kantonu nisu povoljna okolnost da se projekat privede kraju,kaže ministar obrazovanja, Mensur Sinanović.Hotel Rudar danas je prazan. Zbog neplaćenih računa, odavno nema ni vode ni struje. Hipoteke kojima je davno opterećen, nikome nisu problem. Kao ni preostalih 16 bivših radnika 21. Decembra, već godinama, ni na nebu ni na zemlji. Njih to neće obeshrabriti. Protestima će kažu svakodnevno pokazivati do čega su dovedeni i zahtijevati da im se prizna staž i omoguće uslovi za odlazak u zasluženu penziju.

(S.S.)