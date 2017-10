Prognoza: I dalje stabilno i toplo

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove s maglom ili sumaglicom. Vjetar u Bosni slab, uglavnom, sjeveroistočni, a u Hercegovini, veći dio dana, slaba bura. Dnevne temperature od 19 do 26 °C.

U ponedjeljak, 16.oktobra, sunčano. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove s maglom ili sumaglicom. Vjetar, slab, veći dio dana, uglavnom, sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 16, a dnevne od 20 do 26 °C.

U utorak, 17. oktobra, također sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 20 do 27 °C.

I u srijedu, isto tako, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili sumaglicom. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 13 do 16, a dnevne od 20 do 26 °C.

U četvrtak 19. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili sumaglicom. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 19 do 26 °C, predviđaju u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.