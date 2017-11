Pripreme juniora za kvalifikacioni turnir

Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine će se okupiti u četvrtak, 2. novembra u Trening centru NS/FS BiH u Zenici gdje će se pripremati za turnir kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Protivnici našem timu u grupi 11 biće Francuska, Gruzija i Andora, a turnir će biti održan u Etno selu Stanišići i Ugljeviku od 8. do 14. novembra ove godine. Selektor Toni Karačić u kvalifikacijama računa na 20 igrača. Bh. juniori će u Zenici odraditi pet treninga, a u Etno-selu Stanišići još dva do prve utakmice sa Gruzijom. Reprezentativci će se spremati u Zenici do 6. novembra kada polaze u Etno-selo Stanišići gdje će biti smještene selekcije učesnice turnira. U prvom susretu 8. novembra BiH se sastaje sa Gruzijom. Tri dana kasnije mladi bh. zmajevi igraju sa Francuskom, dok je 14. novembra protivnik naše selekcije Andora. (M.P.)