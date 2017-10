Pozivi za sufinansiranje zapošljavanja zbog navale odmah zatvoreni

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) objavio je danas na svojoj web stranici dva javna poziva i to za sudjelovanje u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 Plus (prvo radno iskustvo, vaučer za posao, javni radovi i periodično zapošljavanje), te u Programu Start up 2017 Plus.

Ove programe FZZZ provodi u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 Plus predviđeno je 14 miliona KM, a za Program Start up 2017 Plus sredstva u iznosu od dva miliona KM.

”Zbog velikog broja pristiglih online prijava u određenim kantonima javni poziv je morao biti zatvoren, što je dokaz velike zainteresovanosti poslodavaca i nezaposlenih osoba za mjere koje realizuje Zavod”, rečeno je Feni u FZZZ.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2017 PLUS se realizuje s ciljem zapošljavanja najmanje 3.800 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, a radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, te stvaranja uslova za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva. Korisnici Programa su poslodavci registrovani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Cilj programa Start up 2017 Plus je poticanje najmanje 450 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti, kao i na zapošljavanje drugih osoba s evidencije nezaposlenih u tim djelatnostima. Ciljna grupa su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana podnošenja prijave na javni poziv, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koje će po prijavi na javni poziv registrovati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno 15 mjeseci. Javni pozivi su objavljeni danas i ostaju otvoreni do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava, a najdalje do 31. decembar ove godine. (Fena)