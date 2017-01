Posjeta u okviru programa zimovanja na Smetovima

Juče je članove Saveza izviđača Grada Zenica koji nastavljaju tradiciji organizacije zimskih i ljetnih kampova za djecu i mlade, a koji se trenutno nalaze na Smetovima posjetila delegacija kantonalnih i gradskih vlasti u sastavu: g-din Fahrudin Brkić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, g-din Sead Čizmić pomoćnik ministra za ekologiju ZDK, g-đa Amra Pojskić stručna saradnica u ministarstvu za ekologiju ZDK , pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu g-din Zijad Softić i savjetnik gradonačelnika g-din Armin Mujkić. Svi članovi delegacije su istakli da prepoznaju naš dugogodišnji rad i s tim u vezi posjećuju aktivnosti koje organizuje Savez izviđača grada Zenice. Istakli su i to da je licu mjesta vidljivo kako godinama raspolažemo s malim kapacitetima ali bez obzira na to radimo na organizaciji zimovanja kojima bar određenu grupu djece izdvajamo iz gradskog sivila i smoga.S tim u vezi glavna tema razgovora je bila nastavak aktivnosti na realizaciji izgradnje Eko kuće Smetovi. Svi sudionici u razgovoru se složili da treba nastaviti razgovore i pokušati zajedničkim snagama do kraja 2017. godine projekat realizovati i time proširiti kapacitete kako bi smo kroz naš volonterski angažman otvorili prostor Smetova za veći broj djece i mladih tokom cijele godine. (Savez izviđača Grada Zenica)