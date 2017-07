Porodilje traže pomoć od gradonačelnika Zenice

– Poštovani gradonačelniče, obraćamo Vam se jer smatramo da nam Vi, kao naš predstavnik, jedino možete pomoći, pišu porodilje ZDK, Grada Zenice i neformalna grupa Mame grada Zenice u otvorenom pismu gradonačelniku Zenice, Fuadu Kasumoviću, u kojem dalje navode:

Mi smo mame, porodilje iz Vašeg i našeg grada, Zenice! Do sad smo šutile, iako smo na korištenje naknade za porodilje morale čekati i 5 mjeseci, ali bile smo zadovoljne jer smo ju dobijale iole vrijeme. Sada smo dovedene u tu situaciju da gledamo i slušamo kako iste majke kao i mi same u Tešnju, Žepču i ostalim gradovima našeg kantona dobijaju naknadu petog u mjesecu, a samo mi 11-og… zašto su to njihova djeca bolja od naše dječice pa njima naknada bude ‘na vrijeme’, a naša djeca budu prepuštena da im pakovanje pelena ili dohrana MORAJU da traju duže od mjesec dana? Zašto su sarajevska djeca bolja pa im je dječji doplatak 50 KM, dok je dječji doplatak za našu dječicu MIZERNIH 11 KM? Šta to mi svojoj djeci možemo kupiti za 11 KM, ni hranu dovoljnu za mjesec, ni pakovanje pelena dovoljno za mjesec dana, ni… ma ništa… jedino najjeftiniju igračku pa nek’ nju jedu i piju cijeli mjesec…

Uvaženi gradonačelniče, ne želimo da Vam ‘kvarimo’ godišnji odmor, ali ponekad pomislite na našu dječicu i zamislite da Vas gledaju svojim okicama gladna i mokra, a Vi im ne možete objasniti da NEMATE novac da im kupite ono malo što im treba! Zamislite mame koje su radile i u devetom mjesecu trudnoće da bi ostvarile pravo na naknadu, a sad je čekaju pet mjeseci i onda još svaki mjesec po dodatnih 5 do 7 dana. Zamislite roditelje koji ne rade, iako to žele, kako čekaju da im jave iz banke da mogu da podignu ČAK 11 KM koje trebaju da zadovolje sve djetetove potrebe za CIJELI mjesec!

Gospodine gradonačelniče od Vas samo tražimo da se izborite za naša prava, da nismo, kao građani ovog grada, na posljednjem mjestu u kantonu kada se dijele naknade i da se poveća dječji doplatak, koji je iz nekog razloga još smanjen, jer je iznosio 14 KM, a sada iznosi 11 KM, iako ni sa tih 14 KM nismo mogle zadovoljiti ni desetinu potreba naše male dječice.

Dodajte još jednu lijepu stvar u svoj dosije – potpomognite natalitetu u našem i Vašem gradu.

U nadi da ćete nam pomoći unaprijed se zahvaljujemo,

FB grupa Porodilje u Ze-Do Kantonu, porodilje iz Zenice.