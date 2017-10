Pokret Otpor: Zbog hidrocentrala propada prirodni svijet

Predsjednik Eko pokreta Otpor, Akif Smajlović, smatra da iza uništavanja prirodnih ljepota u Federaciji BiH, stoji Energetska organizacija, na čelu sa Edhemom Bičakčićem. – Imenovani je za jednu tv kuću izjavio da u F BIH postoji ili se grade 63 M HE, simbolične snage 85 MW, medju njima i M HE Kruščica. Te centrale su uništile preko 150 km bosanskih riječica, – navodi se u saopštenju. – Stanovnici Kruščice su opravdano ljuti na Zenicu, zato što je VIK Zenica dao saglasnost za izgradnju M HE Kruščica. Tim projektom bi oko 4 km vodotoka na samom izletištu nestalo, jer bi voda do generatora tekla kroz cijevi. Stanovnicima Kruščice savjetujemo da povedu sudski spor i pozovu se na Arhujsku konvenciju, koja daje pravo lokalnoj zajednici da zaustavi projekte koji imaju negativne ekološke utjecaje na životnu sredinu. Kruščica je oduvijek bila izletište Zeničana, Sarajlija i stanovnika centralne Bosne i to treba da ostane. Na njoj se može izgraditi etno selo sa znatno boljim sadržajima od postojećeg Etno sela u dijelu Viteza u kojem su Hrvati u većini. Prilika je da ovim putem izrazimo čuđenje sto su stanovnici Begovog Hana i Pepelara ćutke dozvolili izgradnju M HE na Pepelarskoj rijeci koja ce teći kroz cijevi u dužini 3.800 m i u kojoj će nestati endemske vrste flore i faune. Pepelarska rijeka se mogla koristiti za snadbjevanje Zenice pitkom vodom, navodi Ekološki pokret Otpor.