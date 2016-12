Planovi za rad GV u 2017. godini

Rad Gradskog vijeća Zenica u 2017. godini baziraće se prvenstveno na potrebama i interesu gradske zajednice, ističe predsjedavajuća Gradskog vijeća, Sanja Renić. Iako je pripremljen Nacrt Programa rada Gradskog vijeća koji će se s početkom nove godine, naći i pred gradskim vijećnicima, Renić ističe da su joj najvažnija komunikacija sa građanima i njihovi prioriteti. Iz Programa rada izdvaja problem gradskog grijanja, koji će biti razmatran na jednoj od tematskih sjednica.-Prioriteti u Programu rada Vijeća prepliću se sa ciljevima i vizijom koje ima gradonačelnik, tako da je za očekivati da ćemo svi biti predano angažovani na donošenju najboljih rješenja za goruće probleme Zeničana, ističe Renić.O sebi kaže da je, kao žena, navikla na borbu sa dominantnom prirodom muškaraca, s obzirom da ima tri sina, te da je i u politici srčana i od sebe daje maksimum. -To je nekome možda neobično. Ja insistiram na momentalnom rješavanju problema, a naša administracija sve to usporava u odnosu na ono kako smo mi to zamislili. Ipak mislim da takve moje osobine neće štetiti poziciji predsjedavajuće Gradskog vijeća, – kaže Sanja Renić.Smatra da će se u sljedećoj godini ojačati međusobno povjerenje među vijećnicima, te da će Gradsko vijeće izrasti u dobar i stabilan tim, koji će, kako su to u predizbornoj kampanji svi govorili, ostaviti politiku po strani. (S.S.)

foto:Sanja Renić sa Upravom ArcelorMittal Zenica