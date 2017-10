Penzionisani rudari traže mukom zarađenje penzije

Grupa penzionisanih rudara Rudnika mrkog uglja Zenica okupila se danas na novom protestu ispred kapije preduzeća, tražeći od Uprave odgovor kada će konačno početi primati penzije.

Do kraja aprila tekuće godine u penziju je ispraćeno 40 rudara,a od maja do danas 40 novih rudara-penzionera, no zbog neizmirenja obaveza po osnovu doprinosa za PIO i zdravstvo,još uvijek ne primaju penzije.

-Dosta nam je usmenih obećanja,želimo jasne i konkretne poteze menadžmenta Rudnika ka rješavanju ovog problema, – kazali su okupljeni rudari,od kojih je većina skoro cijeli radni vijek provela u Rudniku Zenica.

Od dana penzionisanja rudarima se šest mjeseci isplaćuje otpremnina, a nekima je nakon toga ponuđena mjesečna isplata po 500 maraka.

Direktor Rudnika Zenica, Nevzet Vrškić potvrdio je u izjavi za RTV Zenica da bi prva grupa penzionisanih rudara,njih 40, trebala biti riješena do kraja ove sedmice,uplatom dugujućih doprinosa. Pri tom je ukazao, da je po osnovu kreditnog zaduženja vladajućeg koncerna-Elektroprivrede BIH, u iznosu od 2 miliona maraka,do sada utrošeno oko 1,4 milion maraka za djelimičnu uplatu doprinosa za PIO. To znači da ostaju obaveze po osnovu doprinosa za zdravstvo i naknadu za nezaposlenost. (Š.B.)