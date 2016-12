Otvoreno pismo gradonačelniku,Fuadu Kasumoviću

Poštovani gradonačelniče,

Namjeravali smo Vam dati 100 dana prilike da se pokažete na novoj funkciji, ali je situacija sa zrakom u Zenici takva da ne smijemo toliko čekati. Umjesto da proglasite epizodu uzbune (jer su za to stekli svi uslovi), Vi uporno za zagađenje krivite nas koji pričamo o tome, umjesto stvarnih krivaca koji izbacuju prašinu i sumpordioksid iz svojih dimnjaka.

U predizbornoj kampanji ste obećavali da ćete problem aerozagađenja rješavati tako što ćete konsultovati stručnjake, pa ste prozvali i Eko forum kao organizaciju koja bi nudila rješenja za probleme zagađenja. Međutim, nakon stupanja na funkciju promijenili ste priču.U prvom intervjuu za TV Zenica, 16.11.2016 rekli ste da “..tjeramo investitore iz ovog grada velikom bombastičnom pričom. Moliću sve ove akademske profesore, koji se bave time da malo spuste lopticu, jer oni pođu tu nekakvu kampanju dizati radi nekakvih komisija da su u komisiji…“. Nakon takve uvredljive izjave, nismo Vas javno prozivali nego smo tražili sastanak na kojem bismo Vas upoznali sa podacima koje očigledno niste imali. Sastanak je održan 23.11.2016, u Vašem kabinetu, bez prisustva medija, jer ne želimo “medijsku promociju” koju nam uporno imputirate.

Na sastanku smo Vam donijeli Plan interventnih mjera u slučaju povećane zagađenosti koji ste tada navodno prvi put vidjeli i upozorili smo Vas da ste Vi na čelu štaba koji proglašava epizode. Upoznali smo Vas sa činjenicom da sistem za monitoring ne radi od maja 2015, da Federalno ministarstvo odugovlači sa obnovom dozvola za Mittal, da je grad Zenica pokrenuo upravni spor protiv obnovljene dozvole za BOF čeličanu, da projekti Mittala koje tako zdušno hvalite nisu baš tako veliki i značajni kako se želi predstaviti javnosti, te da od Vas očekujemo da budemo na istoj strani kad se vrši pritisak na sve zagađivače, ma ko oni bili.

Zauzvrat ste nam upravo Vi ponudili da mi uđemo u gradsku komisiju za praćenje stanja okoliša, a kad smo to odbili tražili ste nam da predložimo imena novih članova komisije. Umjesto prijedloga nove komisije, mi smo Vam 19.12.2017 poslali prijedlog da ukinete tu komisiju, da uspostavite posebnu službu za ekologiju u gradskoj upravi i objasnili šta ta služba treba da radi. U emisiji “Lokalno je bitno” na TV Hayat od 5.12.2016 ste ponovili istu priču, da se “ne slažete sa famom da je Zenica najzagađeniji grad, i da ste zamolili sve intelektualce, Eko forum građana Zenice, da se prestane s tom pričom“. Nismo reagovali ni na tu Vašu izjavu, iako ne možemo prihvatiti Vaš stav da su za zagađenje više krivi oni koji pričaju o tome nego oni koji zagađuju. Sakrivanje problema ga sigurno neće riješiti.U sinoćnjem prednovogodišnjem intervjuu za Zenicablog, ponovo ste nas prozvali da “ovdje postoje određeni ljudi koji traže medijski prostor kako bi grdili svoj grad, kako bi ga predstavili najzagađenijim. To su oni raznorazni forumi. Ponavljam, te osobe hoće da steknu popularizam na način da o svom gradu govore loše“. Prije sedam dana, vrijednosti koncentracija sumpordioksida u Zenici su prešle granicu za proglašenje epizode uzbune (tri sata preko 500 µg/m3) i od tada smo očekivali da proglasite tu epizodu. Pratili smo i koncentracije u Sarajevu, Lukavcu i Tuzli, za koje Vi tvrdite da su zagađeniji od Zenice, i ti gradovi zaista jesu zagađeni. Da li su zagađeni više ili manje, sasvim je nebitno, sve dok je stanje u Zenici daleko iznad dozvoljene granice. Neće nam biti lakše ako ima i neko zagađeniji od nas, nego ako se proglasi epizoda uzbune i ako se poduzmu predviđene mjere. Podsjetićemo Vas da su te mjere dale rezultate u decembru 2013, kad je bila proglašena epizoda i kad je zagađenje u roku od nekoliko sati prepolovljeno. Narednih zima toga nije bilo, jer smo u međuvremenu uspjeli pokvariti mjerne stanice, pa one nisu ni pokazivale stvarno stanje. Sad, kad su konačno osposobljeni analizatori za SO2, Vi ne želite proglasiti epizodu, jer je Lukavac zagađeniji od Zenice?!U Lukavcu je juče SO2 imao dnevni prosjek od 174, u Tuzli 148, a u Zenici “samo” 563 µg/m3.

U Sarajevu je prašina juče imala dnevni prosjek od 202, a u Zenici “samo” 394 µg/m3.Molimo Vas da nas prestanete porediti s drugim gradovima, nego počnite raditi svoj posao i proglasite epizodu uzbune, kako bi zagađivači smanjili proizvodnju, izvršili zamjenu goriva i poduzeli druge mjere koje daju rezultate. Mi za sadašnju situaciju uopšte ne krivimo zagađivače, nego Vas, koji im trebate narediti šta da rade i kako da se ponašaju. Kompanija ArcelorMittal odmah ispoštuje sve što joj organi vlasti narede, ali Vi od njih preuzimate odgovornost jer ne želite proglasiti epizodu uzbune. Gradonačelniče, dobili ste povjerenje građana da rješavate a ne da sakrivate probleme, da radite u interesu građana a ne međunarodnog kapitala. Lijepo je da želite dovesti investitore u ovaj grad, to želimo i mi, ali pluća djece, penzionera, bolesnika i svih građana Zenice ne mogu toliko čekati. Velikodušno Vam prepuštamo medijski prostor, popularnost, komisije, novac?!, jer bismo najsretniji bili da u medijima umjesto nas budu oni koji za svoj posao primaju platu. Priznajte da imamo problem i uradite ono za šta imate ovlaštenje.

U Zenici, 25.12.2016

Eko forum Zenica