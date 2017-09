Otvoreno pismo gradonačelnika Zenice

Poštovani sugrađani,

Kako ste sami mogli vidjeti u prijenosima sjednica Gradskog vijeća, od početka svoga mandata gradonačelnika gdje sam izabran voljom većine građana Zenice, gubitnička SDA i njeni koalicioni partneri Snaga centra i A-SDA blokiraju sve progresivne ideje i procese koji su u interesu građana Zenice. Zbog svojih poslovnih veza i finansijskih interesa spriječavaju oporezivanje kladionica i na taj način su nam uskratili milione koje bi koristili za oporavak sportskih klubova, kulturnih ustanova, popravku domova mjesnih zajednica…. Pokušali su nam uskratiti kvalitetnu Plavu vodu za piće, željeli nastaviti pljačkati budžet finansirajući svoje stranke i svoje stranačke ljude, a sada nam ne daju da trajno imamo kvalitetno grijanje za kojeg smo pronašli rješenje. Žele ostaviti poljoprivredike bez poticaja, čine sve kako bi nastavili iscrpljivati Zenicu, slušajući svoje mentore iz Sarajeva i Kaknja.

Vidjeli ste da u toj svojoj prljavoj igri protiv Zenice i mene lično, ne biraju sredstva. U tome imaju svesrdnu pomoć dijela medija i samoproglašenih novinara. Iz budžeta Grada Zenica proteklih su godina velika sredstva pojedincima i medijima izdvajana za, kako su to pravdali, promociju Zenice! Naš grad na žalost, i pored tih premija pojedincima, uvijek je bio u negativnom kontekstu predstavljan u BiH i regionu. Mojim pokušajem da se dio sredstava od kladionica kojih u Zenici ima preko 130, ostavi u našem gradu, probuđeni su zli duhovi koji ne štede novce da finansiraju one koji će pisati protiv gradonačelnika i Gradske uprave, a ljude u toj upravi nisam zapošljavao ja – nego SDA!

Već mjesecima Zenica je u informativnoj blokadi od strane mešetara i tih novinarčića. U javnim servisima, čiji me je jedan novinar iz Zenice tužio, zaboravljajući da je i od mene tražio novce, naš se grad nastoji što više ocrniti.

Po raznim portalima svakodnevno se iznose neistine koje plasira i finansira čovjek po nadimku Čuperak. Otvaraju se i finansiraju tzv. lažni fejsbuk profili s ciljem da se diskreditujem i rad gradonačenika omalovaži. U tome aktivno učešće imaju samoproglašeni novinari koji sa pojedincima iz SDA i Snage centra (imena su mi poznata i njih ću predočiti narednih dana) obilaze naše sugrađane i prijete im fizičkim napadima, te ucjenjuju poslovnim angažmanima, prijete djeci itd.

Zeničanke i Zeničani, na sceni je otvoreni medijski rat dobra i zla koje smo 02. oktobra 2016. godine kaznili i kojem se bliži kraj. Kako sam ranije upozoravao, u svome slobodnom padu to zlo pokušava sa sobom u ambis povući stanovništvo i Grad Zenicu. Da im ništa nije sveto, pokazuje i primjer „poslovne saradnje“ premijera Zeničko – dobojskog kantona i predsjednika SDA ZDK Miralema Galijaševića koji je kladioničare doživio kao vitalni nacionalni interes Bošnjaka i po čijem naređenju osim nekih novinara, naručene tekstove piše i izvjesni bloger Pivić iz Zenice. Ovo lice unazad par mjeseci, putem svoga privatnog bloga plasira notorne laži protiv mene, a sve negativne pojave u našem gradu koje egzistiraju unazad 20-tak godina, kojima je i sam Pivić kumovao, pokušava svaliti na aktuelnu gradsku upravu i druge gradonačelniku bliske saradnike. Za svoju poslušnost izvjesni Muhamed Pivić ili kako sebe naziva na društvenim mrežama 32. Vijećnik ili bolje rečeno 12. Vijećnik SDA i 7. Vijećnik Snage centra, nagrađen je od gore pomenutog premijera – predsjednika SDA ZE-DO kantona Miralema Galijaševića. Vlada SDA na čelu sa Galijaševićem, čovjekom koji će ostati upamćen po tome da je prvu apelaciju Ustavnom sudu FBiH uputio kako bi zaštiti kladioničare – najbogatije ljude u BiH i šire, odlučila je blogeru Piviću, prošle sedmice i baš sada, u jeku najvećih ali neargumentovanih napada na Gradsku upravu i mene lično, isplatiti značajna sredstva za obnovu u poplavama 2014. godine tobože oštećene obiteljske (porodične) kuće.

Poštovani sugrađani, Vi koji svakodnevno dolazite u Gradsku upravu sa zahtjevima da Vam obnovimo domove, osposobimo zemljišta uništena u poplavama i klizištima, koji nemate od čega kupiti lijekove i hranu… očito svoja prava možete ostvariti ako budete pokorne sluge kriminalnih struktura i naredbodavaca koji su osiromašili Zenicu i koji nastavljaju od ovog lijepog grada da prave geto. U tom getu, u kojem su “oprali” milione maraka kroz preduzeće “Zenicatrans – prevoz putnika” i kojem su zaradili milione “uvalivši” mu super skupe kineske autobuse i sada ga pokušavaju uništiti zbog sitnih privatnih interesa, po njihovim bolesnim mislima pravo na posao, liječenje i ugodan život ima tek nekoliko porodica bliskih SDA. Ovakvi eklatantni primjeri zloupotrebe položaja i medijskih sloboda, neće proći neopaženo i uvjeren sam nekažnjeno. Vas sugrađani molim, da budemo hrabriji i da prijavljujemo i javnosti prezentujemo sve slučajeve zastrašivanja, zloupotreba položaja i ovlasti. Samo zajedno možemo pokrenuti naš grad i našu državu, krivce za kriminal i haos privesti pred lice pravde, te zaustaviti odlazak ljudi sa ovih prostra.

Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović