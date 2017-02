U holu Prve gimnazije u Zenici danas je otvoren dvodnevni sajam minerala i kristala,dragog i poludragog kamenja,u organizaciji Udruženja pred osnivanjem Kolekcionar 52 i Udruženja Aragonit. Na ovom sajmu učestvuju izlagači sa područja Zeničko dobojskog i Srednjebosanskog kantona,a pokrovitelj je Grad Zenica.Imamo dominaciju kristala iz ovog podneblja,najviše sa planine Vranice,koja sama u svom sastavu ima 5 posto kristala,ukazao je Ibrahim Emić,u ime organizatora manifestacije. I samih kristala ima više vrsta i boja u zavisnosti kako su bili okrenuti prema suncu i koliko su upili sunčevih zraka. Što je više upio sunčevih zraka to je i prozirniji i tvrđi,objašnjava Emić. Prvog dana zainteresovani mogu pogledati izložene eksponate od 10 do 17,a sutra,u nedjelju,od 10 do 15 sati. (Š.B.)