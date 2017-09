OKK Čelik: Upitan status u A1 ligi

Nakon najave zamrzavanja statusa u Premijer ligi Košarkaškog ženskog kluba Čelik, sličnu sudbinu mogao bi doživjeti i Omladinski košarkaški klub Čelik. Naime, prošlu sezonu u A1 ligi, Čelik je igrao sa najmlađom ekipom i završio je u sredini tabele. Juniorska ekipa započela je trenažni proces prije dvadesetak dana dok je upitan početak trenažnog procesa za seniorski tim, a zbog loše finansijske situacije koja u odnosu na prošlu godinu gora doveden je u pitanje nastup u A1 ligi. To je za RTV Zenica ,u svom gostovanju u emisiji Ze sport plus, potvrdio i Goran Bulajić, predsjednik OKK Čelik. Kako trenutno stvari stoje Čelik bi mogao ostati bez većine igrača koji su u prošloj sezoni bili okosnica tima. Armin Bilić najbolji strijelac A1 lige u prošloj sezoni je bez ugovora. Ernest Mešinović potpisao je ugovor sa ekipom Kaknja. Benjamin Bajramović je otišao u sarajevski Burch, dok bi njegovim stopama mogao krenuti i Džan Gradašćević. Za cijelu takmičarsku sezonu uprava Čelika bi trebala obezbjediti oko 60.000 KM. Za prilike u kojima se trenutno nalaze zenički sportski kolektivi to je nemoguća misija. Naredna sezona u A1 ligiBIH za košarkaše trebalo bi da starta 15. oktobra. Kako trenutno stvari stoje košarkaški klub Čelik bi mogao izostati sa liste učesnika. (M.P.)