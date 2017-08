Održano interaktivno predavanje za dojilje

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je, povodom obilježavanja Svjetske sedmice dojenja, organizovao interaktivno predavanje za dojilje, trudnice, majke, očeve, te sve druge zainteresovane za ovu temu.

Uvodna izlaganja na ovu temu na skupu su imali dr. Jasmin Hodžić, koordinator projekta „Bolnica-prijatelj beba“ i Adisa Hotić, IBCLC – internacionalno certificirana savjetnica za dojenje i laktaciju, babica, diplomirana medicinska sestra, savjetnica u Facebook grupi Dojenje je IN).Osim predavanja, svi posjetioci su imali priliku da u interaktivnom razgovoru sa predavačima i osobljem INZ-a saznaju više, postave pitanja, razriješe dileme i dobiju stručne i kvalitetne odgovore iz prve ruke. Uz to, na poklon su dobili po maramu za dojenje i brošure sa informacijama o prednostima dojenja, te savjetima za lakše dojenje).Skup na kojem je budućim i sadašnjim majkama dat nit stručnih informacije o potrebi i značaju dojenja, prema ocjenama organizatora i učesnica je ispunio u potpunosti svoj cilj. Institut naime kontinuirano promoviše značaj dojenja, s ciljem podizanja svijesti, unapređenja i pružanja podrške majkama koje doje svoju djecu.”Veoma je bitno adekvatno se pripremiti za dojenje u prvim danima poslije poroda i započeti dojenje što je ranije moguće. Mi preporučujemo ono što preporučuju Svjetska zdravstvena organizacije i UNICEF, a to je šest mjeseci isključivog dojenja bez druge hrane i tečnosti, a sve ovo je već potkrijepljeno iskustvom majki. Tek poslije šest mjeseci postepeno se uvodi čvrsta hrana, a dohrana se uvodi nakon godinu dana po potrebi”, rekla je Hotić.Koordinatorica Centra za promociju zdravlja i prevenciju bolesti zdravlja zeničkog instituta dr. Elma Kuduzović je kazala kako dojenje potrebno kako bi se dijete optimalno razvilo.Dojenje predstavlja hranjenje isključivo majčinim mijekom u prvih šest mjeseci života kako bi se stvorili optimalni uvjeti za rast, razvoj i zdravlje djeteta, a nakon toga s ciljem zadovoljavanja nutritivnih potreba uz dojenje ide uključivanje dohrane sve do druge godine života. Institut kontinuirano kroz razne aktivnosti promoviše značaj dojenja, a cilj nam je vratiti pozitivan društveni status dojenju, povećati stopu dojenja i ukupno trajanje dojenja. Veliki broj trudnica i majki je došao na predavanje što ukazuje na potrebu za ovim vidom pružanja pomoći majkama”, kazala je Kuduzović.U majčinom mlijeku se nalaze tvari kojih nema u zamjenskom mlijeku i bez obzira na sve tehnologije ne može se napraviti. Brojni vitamini i imunoglobini štite dijete u prvim godinama života od raznih virusa, bakterija, smanjuje mogućnost nastajanja alergijskih bolesti u odnosu na djecu koja su hranjena zamjenskim mlijekom, a nedavno je i naučno dokazano da djeca koja doje imaju veći koeficijent inteligencije”, izjavio je dr. Hodžić.Poražavajuća je statistika da 18,5 posto majki u Bosni i Hercegovini samo doji djecu u prvih šest mjeseci, a u Zeničko-dobojskom kantonu kroz provedbu projekta “baby friendly” taj broj je u ZDK smanjen i u narednom periodu će biti izvršene potrebne analize.”Najvažnije je da majke njihova najbliža sredina ohrabri i pruži podršku. Dešava se da punice, svekrve i drugi, dosta utiču na to jer su u tim danima najviše s majkom. Obeshrabruju ih, govore da im nije kvalitetno mlijeko i slično, a to je posljednje što treba u tom periodu”, kazao je Hodžić.U Kantonalnoj bolnici Zenica postoji i info linija za pomoć trudnicama i majkama, a Hodžić je istakao da je rijetko ko zatražio pomoć preko tog broja. Majke pomoć traže na internetu i forumima, a Hodžić je istakao kako je pomoć stručnjaka i njegov savjet najbitniji u tom periodu.- Trudnoća je ta koja mijenja izgled dojke, a majke koje doje mnogo brže vrate kilažu, nego majke koje to ne rade, istakao je dr. Hodžić, koji je podsjetio na zabludu da dojenje dovodi do promjene izgleda dojke.Nakon predavanja učesnicama su podijeljeni prigodni pokloni koje su omogućili Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i zenička apoteka “Zdravlje”.Prema višestruko ponovljenim istraživanjima, djeca koja doje su emocionalnija, inteligentnija i sigurnija u sebe. Istovremeno, prednosti dojenja za majku je da dovodi do smanjenja rizika od osteoporoze, raka dojke i jajnika, povišenog pritiska, dijabetesa itd. Institut za zdravlje i sigurnost hrane kontinuirano provodi niz aktivnosti, stručnih i javnih skupova, kampanji i medijskih istupa, kojima se promovira zdrav život, očuvanje, ali i preventivno očuvanje zdravlja. Cilj svih aktivnosti jeste briga o zdravlju stanovništva.

