Održana Javna tribina o uticaju zagađenja na zdravlje

Javna tribina o uticaju zagađenja zraka na javno zdravlje održana je sinoć u organizaciji Eko foruma i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona. Uvodničar je bila ekspert za istraživanje uticaja zagađenja zraka na zdravlje ljudi, naučni saradnik Agencije za zaštitu okoliša Vlade SAD-a, Bet Haset Sipl.

Sa 25 godina iskustva rada na istraživanju uticaja zagađenja zraka na zdravlje stanovništva, Haset Sipl prezentovala je sinoć zeničkoj javnosti neke od načina na koje je moguće unaprijediti standarde za određivanje granica uticaja proizvodnje na nacionalno zdravlje. – Ovdje je najvažnije povećati svijest stanovništva i nadležnih institucija o potrebi razvoja nauke u istraživanju uticaja zagađenja na zdravlje, kao i uspostavljanja mehanizama za smanjenje tog uticaja, – istakla je Sipl, dodajući da je Bosna i Hercegovina, prema istraživanjima Agencije za zaštitu okoliša Vlade SAD-a, u tom pogledu, jedna od najgorih zemalja u Evropi. – Mnogo je toga što se može unaprijediti, jer su već razvijene metode smanjenja uticaja zagađenja zraka na zdravlje ljudi drugdje u svijetu dale odlične rezultate.

Mnogo zanimljivih informacija je prezentovano jučer zeničkoj javnosti. Procjenjuje se da su bolesti prouzrokovane zagađenjem odgovorne za devet miliona preuranjenih smrtnih slučajeva, odnosno 16 posto svih smrtnih slučajeva širom svijeta. To je tri puta više nego od AIDS-a, tuberkuloze i malarije zajedno, te 15 puta više nego u svim ratovima i drugim oblicima nasilja, istaknuto je ovom prilikom.

Procjenjuje se da ovim preuranjenim smrtnim slučajevima najviše doprinosi zagađenje zraka (6,5 miliona), i to samo od čestica fine prašine i prizemnog ozona.

Američka agencija za zaštitu okoliša je u velikoj mjeri doprinijela razvoju standarda za određivanje uticaja na zdravlje stanovništva, a što je još važnije, odgovarajućim metodama, zagađenje naročito iz industrijskih pogona u urbanim centrima Amerike, značajno je smanjeno.

Učešće Zavoda za javno zdravstvo

Insitut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona suorganizator je jučer održane Javne tribine o uticaju zagađenja zraka na javno zdravlje. Boris Hrabač, rukovodilac Zavoda za javno zdravstvo pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, istakao kako je svjestan uloge Zavoda u potrebi naučnog pristupa ovom problemu.

– Osnovni način našeg djelovanja trebao bi biti intersektorstvo. To znači saradnja sa svim ostalim sektorima u društvu i u vladi koji mogu pomoći rješavanju nekog zdravstvenog problema. Gotovo da nema ministarstva, ekonomskih sektora, privrede, nevladinih udruženja, koje nisu u stanju raditi s nama, razviti jedno partnerstvo, u cilju rješavanja određenog problema. Naravno da je Eko forum kao nevladino udruženje veoma značajan faktor u svemu ovome. Mi smo još davno pokrenuli saradnju s njima. Međutim, sada očekujemo saradnju sa ekonomskim sektorom, privredom, bolnicom, ministarstvima u kantonalnoj vladi zaduženim za kontrolu zagađenja zraka, količinu emisije iz dimnjaka Željezare i tako dalje. To nije nimalo lak zadatak i niko ne može sam riješiti tako nešto. Evropski pristup ide za tim da insistira na intersektorskom pristupu. Zavod će svakako preuzeti tu ulogu. Sa kolegama iz američke ambasade smo dogovorili da Zavod za javno zdravstvo pokuša procijeniti koliki je utjecaj aero-zagađenja na zdravlje. Sada Metalurški institut radi mjerenje koncentracije sumpor-dioksida i lebdećih čestica u zraku i mi preuzimamo te podatke. Naš zadatak bi bio procijeniti korelaciju tih koncentracija koje dobijemo na tri mjerna mjesta u Zenici sa zdravljem stanovništva, korištenjem epidemioloških metoda, učestalosti bolesti, kako u Zenici, tako i u ruralnim područjima. Mislim da ćemo tim komparacijama doći do određenih rezultata, – rekao je Boris Hrabač, rukovodilac Zavoda za javno zdravstvo pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici. (S.S.)