Odgovor blogera Pivića gradonačelniku Zenice

Dragi gradonačelniče, često ponavljate kako je SDA “osovina zla”. SDA je možda i bila “osovina zla”, ali Vašim izlaskom ostala je samo osovina!Znam da ste umjesto da radite stvari za dobrobit građana današnji dan potrošili da sastavite saopštenje za javnost spuštajući se na nivo trećerazredneog političara koji me na govornici naziva “Veselom sveskom” a u saopštenju predstavlja kao glavnim problemom i kočničarem razvoja Zenice i zato vam na brzinu pišem odgovor. Da vam začas pokažem kako se brzo može pisati kad se piše iz srca. Poznati ste po svom vrijeđanju i ne zamjerim Vam, ali osjećam da se ovaj put namjerila Vila na Halila. Otud i ovaj naslov, a da Vam ne bi ostao dužan krenut ću redom. Pored devetomjesečnog optuživanja i pravdanja sopstvenog nerada s nekim mračnim silama i kladioničarskom mafijom, građani očekuju da ćete uskoro za Vaš neuspjeh i nerad početi optuživati babe i penzionere koji se okupljaju na trač partijama šetajući Tuzlanskom. Više ste vremena posvetili šta je neko kazao a potom u prepričavanju i pisanju saopštenja i usmenih govora na sjednicama gradskog vijeća nego što ste radili posao za koji ste izabrani. Vaše slabosti i neznanje a pri tome i pohlepu za novcem pripisujete drugima. U svom obraćanju građanima Zenice pokazali ste jednu veliku neozbiljnost i nesmotrenost tako da ste postali bezosjećajni koga ćete uvrijediti. Onaj Vaš fazon oko škole u Kaćunima s kojim vrijeđate Vaše kolege, gradske vijećnike na sjednicama zanemarit ću jer bi i dijete bolje smislilo. Nazivanje svojih sugrađana “novinarčićima” u današnjem saopštenju za javnost, uvrijedili ste sopstvenog savjetnika jer je isti prije no što je postao savjetnik bio upravo to. Dok sam ja sjedio za pregovaračkim stolom nasuprot Premijera ZDK kao predstavnik radnika Vaš savjetnik je bio novinarčić i to je ono što mi ni Vi ni On ne možete oprostiti. Ni meni, a ni onima s kojima sam pregovarao bez obzira što ste u to vrijeme bili s njima. Optužujete me da sam kupljen, da me plaćaju, a to znači da imam dosta novca. Prije nego pređem na konkretnu stvar, predlažem da nam obojici nadležene institucije ispitaju porjeklo imovine. Ja se ne plašim, a Vi? Tvrdite da ste htjeli pomoći ljudima (radnicima, penzionerima, poljoprivrednicima itd)… da ne dužim, osjećajući se pametnijim, popustit ću i usput iznijeti prijedlog za dobrobit radnika, građana ovog grada.

Obzirom da ste me nazvali dvanaesti vijećnik SDA i sedmi vijećnik SC iskoristit ću priliku da podnesem inicijativu Vama kao gradonačelniku i Gradskom vijeću, odnosno svim vijećnicima koji čitaju ovaj članak. Dakle, kao prvo, da se javno izjasnimo, ko je za radnike, a ko piše i priča ublehe. Dokažite da ste za radnike konkretnim primjerom pomoći ljudima kojima je neuvezan staž, a za koji vam je već podnešena inicijativa ali pogrešna… Naime, u toj inicjativi se traži uvezivanje staža samo za grupicu radnika. Da bih vam dokazao da sam ja na strani radnika predlažem da uvežete staž svima koje spomenem u inicijativi, osim meni. Meni nemojte…. Krenimo redom.

Tragom informacije o vijećničkom pitanju Nermina Mehića, zastupnika SDP-a, postavljenom na 8. sjednici Gradskog vijeća, a u kojem od Gradskog vijeća i gradonačelnika traži tematsku sjednicu i rješenje za uplatu doprinosa jednom dijelu radnika bivšeg Komrada (koji su stekli 37 godina staža a ne rade nigdje i praktično se nalaze ni na nebu ni na zemlji), a koju je ponovio i na 10 sjednici predlažem “dupunu inicijative” i zato vas molim da se ista pročita na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća. Pogrešna interpretacija ili preuranjena odluka može imati i pogrešan ishod sa dalekosežnim posljedicama i diskriminacijom drugog dijela radnika.

Obzirom da se njegovo vijećničko pitanje odnosi na dio radnika, odnosno samo na one koji više nisu u radnom odnosu, tj.one koji se nalaze na Biro-u za zapošljavanje, ne mogu a da ne pitam a šta je sa onima koji rade, koji su takođe blizu ostvarivanja prava na penziju i koji bi se uskoro mogli naći u istoj ili sličnoj poziciji? Da li ćemo tom problemu pristupati djelimično i rješavati ga od slučaja do slučaja? Da li svaki, bivši radnik Komrada treba sam za sebe, odvojeno, intervenisati i tražiti uplatu penzionog osiguranja? U prevodu, kamčiti uplatu državnih obaveza? Ono, što je bila nečija zakonska obaveza!? Nekadašnja Opština Zenica kao Osnivač, vijeće i načelnik kao Skupština Javnog preduzeća “Komrad” su svake godine usvajali izvještaje o radu, a u izvještajima je stajalo da nedostaje uplata zdravstvenog i penzionog osiguranja čime su direktno pomagali u radu na crno, odnosno izbjegavanju uplata ovih obaveza. Ovlašteni revizori su očito po nečijoj “preporuci” ocjenjivali, i u svojim izvještajima navodili da su izvještaji o poslovanju Komrada rađeni pravilno u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i time zamajavali vijećnike.

Krajnji rezultat: “Komrad u stečaju”, bez pokretne i nepokretne imovine i mogućnosti uplate PIO… zbog izbjegavanja uplata državnih doprinosa s kojima se kupovao “socijalni mir” i dobijali svaki naredni izbori.

Bivši načelnik odnosno gradonačelnik Husejin Smajlović je preselio na ahiret ali to ne znači da su s njim otišle i obaveze. Oni koji su nakon njegove smrti preuzeli prava, preuzeli su i obaveze. Dakle, gradsko vijeće i gradonačelnik Zenice su dužni iznaći rješenje za bivše radnike Komrada bez izuzetaka, svima, a ne grupici po grupici.

Ako su gradsko vijeće Zenice, odnosno aktuelni gradonačelnik Zenice i njegovi vijećnici znali prepoznati “zasluge”, imali pravo i mogli nazvati Gradsku arenu imenom “Husejina Smajlovića”, slijedom događaja bi trebali znati prepoznati i svoje “obaveze” i neriješen radnopravni status radnika i izostanak uplata desetogodišnjih državnih obaveza.

S toga predlažem slijedeće:

1. Iznaći sredstva i izvršiti uplatu duga u iznosu cca.1. milion prema PIO za sve radnike, bez izuzetaka. I one što su trenutno zaposleni kao i one koji su nezaposleni (na Biro-u za zapošljavanje).

a) Brzo rješenje: predviđenim Budžetom Grada za 2017.godinu izdvajanja za poticaj javnih preduzeća iznose 2 miliona konvertibilnih maraka. Izuzmemo li Zenicatrans, koji ide istim putem kao i bivši “Komrad”, za koje drugo preduzeće bi trebali izdvojiti tih 2 miliona? Dakle, 1.milion Zenicatransu a drugi “Komradu” i time pokriti obaveze prema državi.

b) Sporije rješenje: iz javno privatnog partnerstva. Preciznije, iz sredstava godišnje dobiti ili koncesije koju Grad dobiva od preduzeća Komgrad-Ze, čiji radnici, odnosno preostali dio radnika bivšeg Komrada koji su danas zaposleni u Komgradu-Ze svojim nesebičnim zalaganjem ostvaruju.

c) rebalanskom budžeta, iz nekih drugih izvora

S poštovanjem,

Muhamed Pivić, autor bloga 32 vijećnik (direktno oštećeni radnik za 10 godina radnog staža)