Obilježena deveta godišnjica od smrti Ahmeta Hadžipašića

Rodbina i prijatelji danas su na Crkvičkom groblju obilježili devetu godišnjicu smrti bivšeg federalnog premijera Ahmeta Hadžipašića, rođenog Krajišnika sa zeničkom adresom, koji je umro od posljedica srčanog udara u 56. godini života, ostavivši iza sebe suprugi Branku i troje djece. Uz porodicu, cvijeće na mezar rahmetli Hadžišpašića cvijeće su položili njegovi prijatelji, nekadašnji saradnici iz vlasti, saborci, predstavnici zeničkog univerziteta, boračkih organizacija, Grada Zenice, zeničke SDA, a Jasin i dovu za njegovu i dušu svih poginulih branilaca države BiH proučili su muftija zenički Ejub ef. Dautović i hafiz Halil ef. Mehtić.

Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević je je kazao kako se na ovom časnom mjestu odajemo počast ljudini koji je dao sve što je znao, umio i mogao za BiH, zbog čega je naša trajna obaveza da poštujemo takve ljude i mlađim generacijama prenosimo to u amanet.

– Naš prijatelj premijer dr. Hadžipašić je bio narodni premijer, najmanje je posao radio kabinetski, a projekte koje je on konstituisao su kolosalne stvari o kojima se vrlo malo priča, ali ima ljudi koji to cijene, a ovo je podsjećanje da uvijek treba brizi uz narod i ići uz narod, kao što je on radio, kazao je bivši federalni premijer Nedžad Branković. (S.G.)