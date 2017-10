Novi Zakon o radu pruža veće mogućnosti za prijavljivanje mobinga

Mobing se dešava svuda, ali u zdravstvu je to rastući problem i potrebno mu je posvetiti mnogo pažnje. Oni koji su izloženi mobingu, izloženi su stresu što opet umanjuje i radnu sposobnost i koncentraciju. To u zdravstvu dovodi do smanjenja, kvalitete i sigurnosti usluga koje se pružaju pacijentima, piše Fena.

Predsjednik Komore zdravstvenih tehničara svih profila FBiH Jasmin Avdović naglašava da zdravstveni djelatnici ipak rade sa ljudima što dodatno usložnjava situaciju kad je u pitanju mobing.

Dodatni pritisak

– Jedno je kad napravite grešku u proizvodnji jer se proizvod može povući, vratiti ili reciklirati. Ljudi koji su izloženi mobingu, a i dalje rade u zdravstvenom sistemu skloni su većim greškama a i dodatnom pritisku i odgovornosti za tu grešku – ističe on.

Problem je, kaže, u tome što je mobing teško dokazati. Osoba koja je izložena mobingu ne može to jednostavno otići i prijaviti. Te osobe to moraju (u tišini) dokumentirati, evidentirati te hronološki dokazati kod nadležnih organa.

– Pojam mobinga često se miješa i sa sindromom sagorijevanja na poslu, a zbog toga što su zdravstveni profesionalci uvjetno rečeno natjerani da rade mnogo više od onoga što bi se smatralo mogućim ili dozvoljenim pa se takva situacija često shvata kao mobing. To je također rastući problem kod nas u zdravstvu jer mi nemamo definirane normative koji određuju tačan broj usluga koje mi ne možemo, nego smijemo dnevno pružiti. Nemamo niti adekvatan sistem izvještavanja u skladu s čim bi se ocjenjivala vrijednost rada i sigurnost usluge – priča on.