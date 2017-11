Novi selektor će biti izabran na narednoj sjednici

Nakon više od šest sati zasjedanja, konačno je završena sjednica IO NSBiH, na kojoj se trebala donijeti odluka o novom selektoru A reprezentacije Bosne i Hercegovine. Promrzlim novinarima, koji su cijeli dan čekali da im se neko obrati ispred Nogometnog saveza, nakon završetka sjednice obratio se potpredsjednik IO NSBiH, Milorad Sofrenić. Naravno da je prvo pitanje novinara, kao i svih ostalih, bilo ono o novom selektora reprezentacije. “Još uvijek nemamo novog selektora, bila je tačka dnevnog reda na kojoj se razmatralo o prijedlozima za selektora. IO NSBiH je jednoglasno donio odluku da Komisija nastavi s radom i razgovorima s potencijalnim kandidatima, do naredne sedmice, a možda da se pored Amara Osima i Mehe Kodre tu pojavi još neki kandidat. Komisija u istom sastavu će nastaviti raditi, te se nadamo da ćemo do 29. novembra, kada je planirana nova sjednica, imati mnogo više, i detaljnije, informacije u vezi novog selektora”, ističe Sofrenić. Sofreniću, međutim, nije bilo poznato zašto Ivica Osim danas nije bio u Zenici. “Nije mi poznato zašto danas nije bilo gospodina Ivice Osima, inače on bude prisutan kada mu to zdravstveno stanje dozvoljava, uglavnom nije nam obrazloženo zašto ga danas nije bilo. Kada su u pitanju kandidati trenutno su Amar Osim i Meho Kodro jedini, što ne znači da se ne može pojaviti još neko ime. Komisija je obavila razgovore s dvojicom kandidata i podnijela svoj izvještaj prema kojem su oni i dalje najozbiljniji kandidati za novog selektora. Nadam se da ćemo do naredne sedmice, koja je planirana 29. novembra imati novog selektora”, kaže Sofrenić. Velika stvar je što će predsjednik UEFA-e doći u posjetu NSBiH krajem novembra. “Za nas je veoma bitno i velika stvar što će nas posjetiti predsjednik UEFA-e, gospodin Aleksandar Čeferin. On će 29 i 30. novembra boraviti u BiH, izdvojio je svoje vrijeme i biće nam zadovoljstvo da ga ugostimo. Mislim da će njegova posjeta dobro doći u vezi narednih projekata, kapitalnih investicija na području NSBiH”, dodao je na kraju Sofrenić. (SportSport.ba)