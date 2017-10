Novi filmski naslovi u Multiplexu Ekran

Od četvrtka 12. oktobra u Multiplexu Ekran ne propustite pogledati tragičnu i dirljivu dramu “DALIDA”, animiranu avanturu koju smo dugo čekali “MOJ MALI PONY”, a u srijedu 18.10. premijerno pogledajte krimi dramu u režiji Tomasa Alfredsona nastalu prema bestselleru “SNJEŠKO”

DALIDA

Od njezina rođenja u Kairu 1933., do prvog koncerta u pariškoj Olimpiji 1956., od udaje za Luciena Morrisea, direktora tada novog radija Europe 1, do uzdizanja disko scene. Od putovanja u Indiju do međunarodnog uspjeha hita Gigi LAmoroso, film Dalida tragičan je i dirljiv portret emocionalno kompleksne žene, rođene da postane zvijezdom. Nekonvencionalna moderna žena koja je živjela u konvencionalnom vremenu. Unatoč njezinoj smrti 1987., Dalidina posebnost i talent se ne zaboravljaju.

Termini projekcija svaki dan od: 18:30 i 20:45 sati



Trailer filma “Dalida” možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=QGgtO0WP9KU

MOJ MALI PONY (MY LITTLE PONY)

Moj mali Poni donosi nam dobro poznatu šestorku u najspektakularnijoj avanturi do sada! Budućnost Equestrije je u opasnosti kada Storm King napadne Canterlot s planom da ponijima ukrade čaroliju. U nikad prije viđenoj avanturi, poniji kreću na nezaboravan put izvan Equestrije, preko čarobnih planina i podmorskih svjetova, na kojem će upoznati nove prijatelje te će s njima pokušati spasiti svoj dom.

Termini projekcija svaki dan od: 17:30 sati

Dodatni termini subotom i nedjeljom od: 12:00 i 14:00 sati

Trailer filma “Moj mali pony” možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=MaZyGiaEcso

SNJEŠKO (SNOWMAN)

PREMIJERA 18.10. u 20:30 sati

Michael Fassbender („X-Men“), Rebecca Ferguson („Nemoguća Misija – Otpadnička nacija“), Charlotte Gainsbourg („Dan nezavisnosti: Nova prijetnja“) i J. K. Simmons igraju u filmu „Snowman“, zastrašujućem trileru redatelja Tomas Alfredsona („Pusti pravog da uđe“), zasnovanom na svjetskom bestseleru Jo Nesboa. Kad glavni detektiv elitnog kriminalističkog odjeljenja (Fassbender) počne da istražuje nestanak žrtve prvog snježnog dana, uplašit će se da je neuhvatljivi serijski ubica možda ponovo aktivan. Uz pomoć genijalnog regruta (Ferguson), ovaj policajac će morati da poveže deceniju stare slučajeve s brutalnim novim ukoliko želi da nadmudri ovo nezamislivo zlo prije nego što snijeg ponovo padne.

Trailer filma “Snješko” možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=zm15aXwrwRY