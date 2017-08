Nezavisna lista mladih: Otvoreno pismo premijerima

Poštovani,

Ovom prilikom Vam se obraćamo ispred Nezavisne liste mladih ZDK, te od Vas tražimo da javnosti kažete šta ste uradili po pitanju novonastale sitacije u tvornici autodjelova CIMOS u Zenici i ostanka 150 radnika bez posla. Iskreno se nadamo da ste se informisali o tom problemu, barem putem medija, ako već niste mogli službeno, zbog vaših godišnjih odmora.

Vas vjerovatno to ne zanima puno, jer imate odlične i redovne plate, ali zapamtite: ti su ljudi punili budžete, od gradskog, federalnog, pa sve do državnog!!!

Gospodine Premijeru FBiH, Novaliću, da li Vi do kraja svog mandata želite zatvarati fabrike i radna mjesta, a otvarati “imaginarna” o kojima svakodnevno pričate!?

Ili ipak čekate da njemačka Vlada otvori još fabrika u svojoj državi i zaposli naše očeve, mame, sestre, braću itd. Da li ste uopšte upoznati da su zatvorene tvornice autodijelova CIMOS u SARAJEVU, SREBRENICI I ZENICI!?

Da li ste išta poduzeli po pitanju zaštite države i radnika, koji su ostali na ulici? Ili ćete se i u ovom slučaju praviti gluhi i slijepi, pa dozvoliti, kao što se dozvolilo slovnačkom Tušu, da ode, odveze svu robu i ostane dužan državi i radnicima!? Doduše za svog mandata ste uništili privredu u Tuzlanskom kantonu, svojim stranačkim i porodičnim prijateljima i poznanicima ste dali državnu imovinu da pljačkaju, a radnike poslali na ulicu i tako im oduzeli i ono malo dostojanstva koje su imali. Sada su vam ti radnici problem i višak koji vam smeta u vašem hvaljenju kako otvarate ta neka “imaginarna radna mjesta”!

Gospodine Novaliću, u svom mandatu Ste samo koštali ovu državu i uništili i ovo malo privrede što je bilo. Ako Vas je imalo stid i ako zaista radite za dobrit države, vratite sve pare koje ste do sad uzeli iz budžeta i odrecite ih se, jer Ste svakako vlasnik nekoliko firmi, a najbolje bi bilo da odete sa te pozicije i tako pomognete ovoj državi i narodu. Gospodine premijeru ZDK, Galijaševiću, Kao prvi čovjek Kantona, da li Ste upoznati sa novonastalom sitacijom u firmi CIMOS, je li znate da radnici gotovo mjesec dana štrajkuju pred firmom, zbog odluke uprave firme o zatvaranju pogona u Zenici!? Da li znate da 150 radnika ostaje bez posla i bez ikakvih primanja, sa svojim porodicama…?! Zašto niste posjetili radnike, koji su Vam se pismeno obratili i pozvali Vas? Da li Ste išta poduzeli da se zaštite država i radnici i da li ćete išta poduzeti? Jeste li razgovarali sa upravom preduzeća o mogućem zadržavanju rada tvornice ili bar kroz pronalazak strateškog partenara, ili Vam je najveći problem bio gdje ćete sa porodicom otići na more od državnih para? A zamislite djecu tih radnika koji zbog Vas i sličnih Vama ne mogu da kupe sebi žvaku, a kamoli da odu negdje na odmor!

Do sada su uništeni Metalno (Zenica) ,Rudstroj (Kakanj), Krivaja (Zavidovići), itd. Ove tri firme su dokrajčene u Vašem mandatu, gos. Premijeru, radnici navedenih firmi su štrajkovali ispred vaše Vlade. Tad ste ih tapšali i obećali pomoć, a zauzvrat su dobili samo ulicu i neisplaćene doprinose. Zato Vas otvoreno pitam gos. Premijeru: da li Ste imalo moralan čovjek, jer u drugoj državi bi premijeri davali ostavku. To od Vas i ne očekujem, pa to neću ni spominjati. Jer do sada biste sami dali ostavku, ali teško se odreći para naroda i svih tih privilegija, pri tom bitno je da ne radite ništa osim slikanja i glumljenja pred kamerama televizije. Gospodo premijeri, zaista je nedopustivo u ovoj situaciji i vremenu da vlasti, na čijem ste vi čelu, dozvole zatvaranje tvornica u Srebrenici, Sarajevu i Zenici i da tako ostane veliki broj radnika sa porodicama bez ikakvih primanja i na ulici…

S poštovanjem, Nezavisne Lista Mladih ZDK