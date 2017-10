Nastupi zeničkih boksera

Lukavac je bio domaćin 7. kola Prve lige Federacije BiH u boksu. Na takmičenju je nastupila i ekipa Boks kluba Čelik iz Zenice. Trener Hadžo Kubat imao je na raspolaganju pet boksera. Tri su ostvarila pobjede dok su dva poražena. Nove bodove za boks klub Čelik i trenutni plasman u sredini tabele izborili su: Jasmin Vrcić u kategoriji 40 kg., Ajdin Gasal do 60 kg. i Jasmin Mahalbašić do 64.kg. I pored poraza Almir Buljugić proglašen je najborbenijim borcem i u kategoriji do 64 kg. Belmin Bajrambašić poražen je u kategoriji do 91 kg. Naredni nastup ekipa Boks kluba Čelik ima 14. i 15.oktobra u Mostaru gdje će održati Državno pojedinačno prvenstvo i ujedno naredno 8. kolo Federalne boks lige. (M.P.)