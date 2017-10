“Naša djeca” obilježila Dječiju nedjelju u Zenici

U organizaciji Udruženja „Naša djeca“ Zenica danas je u tržnom centru „Džananović“ priređena centralna manifestacija obilježavanja Dječije nedjelje.

Cilj ove aktivnosti je ukazati na značaj poštivanja dječijih prava,s fokusom na probleme koji nastaju usljed nepoštivanja istih,kao što je siromaštvo djece,odljev mozgova …

Dječija nedjelja obilježena je performansom grupe „Dječiji parlament“ Grada Zenica,u kojem je djeci dato njihovo zagarantovano pravo glasa.

U okviru programa nastupio je i Zlatan Karić sa pjesmom Let Love Be Your Game.

Djeca su imala priliku učestvovati u plesnoj,muzičkoji kreativnoj radionici,pri čemu je bio postavljen i kutak u kojem su djeca pisala svoje želje,te poruke za donosioce odluka.

Dječiji parlament,osnovan 2011. godine, broji oko 40 članova,djece svih uzrasta,učenika osnovnih i srednjih škola,realizuje niz radionica i projekata o pravima djeteta. (Š.B.)