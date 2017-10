Mještani Kruščice zaprijetili blokiranjem izvorišta, JP VIK ima alternativno rješenje!

Mještani Kruščice, koji se već dva i po mjeseca mirnim okupljanjima bore protiv izgradnje mini hidroelektrana na ovom području, odlučili su se i na mjeru pritiska na korisnike vodovoda u Zenici, kojima se isporučuje pitka voda iz rijeke Kruščice.

Dva i po mjeseca, svakodnevno, mještani naselja Kruščica, u opštini Vitez, protestuju protiv izgradnje mini hidroelektrana na ovom području. Angažovali su i advokata, kako bi i pravnim sredstvima pokušali zaustaviti, kako smatraju, uništavanje rijeke, okolnog izletišta i turističkog potencijala ovog područja. Nije ih obeshrabrila ni nedavna policijska akcija koja ih je spriječila u pokušaju blokiranja puta izvođačima radova. Ovi uporni mještani organizuju i redovna dežurstva, ne dozvoljavajući mašinama investitora da počnu radove i poručujući kako će se do kraja boriti da svoju rijeku očuvaju netaknutom. Odlučili su se i na mjeru pritiska na korisnike vodovoda u Zenici, kojima se isporučuje pitka voda iz rijeke Kruščice, zaprijetivši blokadom isporuke. – Željeli bismo vidjeti da Zeničani razumiju kakva i njima opasnost prijeti od izgradnje ovih objekata u vodozaštitnoj zoni rijeke Kruščice. Ako s nama saosjećaju ljudi širom svijeta, do kojih je naš glas došao, kako to da su Zeničani indolentni, – pita se jedna od onih koji svakodnevno ukazuju na probleme mještana Kruščice, Jilduza Mujkić, pozivajući i Zeničane da izvrše pritisak na preduzeće VIK, koje je, po njenim riječima, moralo dati svoj pristanak na radove u vodozaštitnoj zoni.

Izvorište Kruščica je od životne važnosti za grad i sva dešavanja u blizini izvorišta, na koje je Zenica dobila koncesiju za period od 40 godina, mogu imati uticaja na redovno vodosnabdijevanje u Zenici, upozoravaju iz Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. – Blokiranje isporuke vode gradu Zenica, što su kao prijetnju izrekli mještani Kruščice, predstavlja krivično djelo. Javno preduzeće VIK tako nešto ne može garantovano spriječiti, ali se nadamo da do toga neće doći, – izjavila je za RTV Zenica, portparol JP VIK, Dženana Sivac. Iz JP VIK pomno prate sva dešavanja u Kruščici i razumiju frustracije mještana, sami čineći sve kako bi spriječili ugrožavanje izvorišta, ali su mišljenja da se mještani Kruščice ipak neće upuštati u nezakonite radnje.

-Ukoliko ipak dođe do najgoreg scenarija, JP VIK ima spremno rješenje: povećanje proizvodnje pitke vode s vodozahvata Babina rijeka, koji inače koristimo u minimalnoj mjeri, a uz izvorišta Strmešnjak i Klopče, mogli bismo zadovoljiti potrebe vodosnabdijevanja za period do normalizacije stanja, – ističe Sivac, podsjećajući da JP VIK vrši konstantne monitoring mjere, promptno otkanja kvarove na mreži i drži gubitke pod kontrolom. (S.S.)