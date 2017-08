Mještani brane gradnju hidrocentrala na rijeci Kruščici

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine pruža podršku mještanima MZ Kruščica, pored Viteza, koji ne odustaju od odbrane svoje rijeku od izgradnje planiranih dviju malih hidrolektrana. Juče su predstavnici Koalicije održali sastanak sa predstavnicima inicijativnog odbora iz ove mjesne zajednice koji danonoćno dežuraju i ne dozvoljavaju mašinama investitora da uđu u korito rijeke i započnu radove.

Predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine podržavaju ovaj hrabri potez mještana Kruščice koji poručuju da samo oni znaju koliko im je ova rijeka bitna. Njihov život u ovom mjestu zavisi od ove rijeke i ukoliko ona bude uništena izgradnjom hidroelektrana njihova osnovna ljudska prava, kao što je pravo na vodu, biće ugrožena i data na korištenje privatnoj kompaniji koja će svaku kap htjeti iskoristiti za proizvodnju električne energije.

Prema prostornom planu opštine Vitez od 2005 do 2025 godine ovo područje je predviđeno za zaštitu u kategoriji zaštićenog krajolika odnosno parka prirode. Nažalost, ovaj prostorni plan je pretrpio izmjene i dopune 2015. godine i to samo u dijelu područja rijeke Kruščice gdje su u ovaj plan unesene MHE Kruščica 1 i MHE Kruščica 2 iako su dozvole za ove MHE ishodovane ranije. To navodi na zaključak da su izmjene prostornog plana učinjene isključivo kako bi se one ucrtale u ovaj plan. Da li je povodom ovih izmjena organizovana javna rasprava pitaćemo nadležne ali još jednom se pokazalo da se političkim odlukama i pritiscima u strateškim planovima mogu na istom mjestu naći nespojive stvari, kao što su zaštićena područja i hidroelektrane, poručio je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu.

Mi smo u kanjonu rijeke Željeznice u Fojnici dežurali 325 dana i noći, boreći se i istrajavajući protiv iste prijetnje kao i prijatelji iz Kruščice. Imali smo veliku podršku građana i uvijek smo se mogli osloniti na savjete i podršku ljudi iz Centra za životnu sredinu, koji su nam pomagali i sa kojima smo osnovali Koaliciju za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine. Poručujemo građankama i građanima Kruščice da ne posustaju i da ostanu jedinstveni a mi iz Koalicije ćemo im pomoći da ostvare svoj cilj kao što smo ga i mi u Fojnici ostvarili, na skupu je rekao Robert Oroz predsjednik Eko Gotuše.

Rijeka Kruščica predstavlja veliki turistički potencijal ovog kraja i smatramo da bi razvoj turizma donio i nova radna mjesta, za razliku od MHE za koja znamo da u redovnom radu zapošljava jednu a često ni jednu osobu jer je njihov rad potpuno automatizovan. Na ovom mjestu želimo vidjeti isljučivo turističke sadršaje koji neće dovesti do uništenja ove bistre i pitke rijeke, izjavio je Haris Hurem mještanin MZ Kruščica.

Podsjećamo da nekoliko stotina mještanki i mještana ovog kraja brane ovu rijeku već skoro mjesec dana i poručuju investitoru da neće odustati te da će se svim sredstvima boriti da očuvaju ovu rijeku netaknutu. Rijeka Kruščica izvire na istoimenoj planini od mnogobrojnih planinskih izvora koji je napajaju, protiče kroz opštinu Vitez i ulijeva se u rijeku Lašvu. Značaj očuvanja ove planinske rijeke proizilazi iz činjenice da ona obezbjeđuje sve potrebe za pitkom vodom stanovništva opštine Vitez i većeg dijela grada Zenica, a planirane MHE se nalaze u obuhvatu vodozaštitnog područja izvorišta Kruščica. Ova rijeka ima veoma povoljne uslove za mrijest i život potočne pastrmke, vrste koja je veoma osjetljiva na promjenu ekoloških uslova koji dovode do njenog nestanka, a do čega će izgradnja ove dvije hidroelektrane sigurno dovesti. (Centar za životnu sredinu, Banjaluka)