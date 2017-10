MESS: Pet lakih komada na sceni Bosanskog narodnog pozorišta

Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta, večeras je izvedena predstava iz Internacionalnog programa ovogodišnjeg MESS-a, “Pet lakih komada” (“5 Easy Pieces“). Predstavu je režirao trenutno vjerovatno najupečatljiviji evropski reditelj političkog teatra, Milo Rau. Njegovo polazište je da li se može napraviti predstava o zloglasnom ubici djece, u kojoj igraju djeca. Predstava je odabrana u selekciju Theatertreffena, u kojoj je naboljih deset predstava prošlogodišnje produkcije sa njemačkog govornog područja.

“Pet lakih komada” testira granice onoga što djeca znaju, osjećaju i rade. Iskonski estetska i teatarska pitanja stapaju se sa onim moralnim: Kako djeca shvataju pravi značaj narativa, empatije, gubitka, potčinjenja, starosti, razočarenja ili pobune? Kako mi reagiramo na djecu u nasilnim, ljubavnim i romantičnim scenama? Najvažnije od svega, šta to govori o našim sopstvenim strahovima i porivima?

U pet potpuno jednostavnih vježbi, kratkih scena i monologa pred kamerom, mladi glumci i glumice neprimijetno ulaze u različite uloge. U jednu ruku, predstava otkriva istorijsku panoramu belgijske prošlosti, od deklaracije o nezavisnosti Konga, do masovnih demonstracija “Bijelog marša”, dok u drugu ruku “Pet lakih komada” istražuje ograničenja onoga što djeca znaju, osjećaju i smiju raditi. Šta znači posmatrati ih u ovim prizorima? Šta to mi doživljavamo kad su u pitanju naši sopstveni strahovi, nade i tabui?, navodi se u osvrtu na ovu predstavu, koja je privukla brojnu publiku, protekle dvije noći, kada je igrana u Zenici. Dramaturgiju potpisuje Stefan Blaske, a scenografiju Ian Kesteleyn. (S.S.)

foto: Phile Deprez i Almen Kurtagić