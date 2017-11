Ljekarska komora podržava Sindikat doktora medicine i stomatologije

Štrajk, koji je organizirao Sindikat doktora medicine i stomatologije, čini se apsolutno opravdan, saopćeno je iz Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH.

Kako se navodi u saopćenju, bez obzira na to što Komora nema nikakvih ingerencija u procesu pregovaranja sa vladama u donošenju i potpisivanju kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, Ljekarska/Liječnička komora Federacije BiH je uvijek i nedvosmisleno podržava sve aktivnosti Sindikata doktora medicine i stomatologije uključujući i organizovanje i provođenje štrajka.

– Već duže vrijeme Federalna komora u javnosti naglašava loš socijalno statusni položaj i loše plate što je rezultiralo masovnim, epidemijskim odlaskom liječnika iz BiH. Štrajk, koji je organizirao Sindikat doktora medicine i stomatologije, zbog toga se čini apsolutno opravdan. Molimo građane i pacijente da to shvate. Potpisivanje adekvatnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije kao one subpopulacije zdravstvenih radnika koji čine kičmu svakog zdravstvenog sistema na svijetu (pa i kod nas), može zaustaviti ova negativna dešavanja. Pozivam kolege na solidarnost, pogotovo one koje rade u privatnim zdravstvenim ustanovama – stoji u saopćenju koje potpisuje predsjednik Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH prim. dr. Harun Drljević.