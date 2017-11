Ljekari patologije pohađali školu patologije u Sarajevu

Zahvaljujući finansijskoj podršci koju je odobrio menadžment JU Kantonalna bolnica Zenica, ljekari specijalisti: dr Senada Čoloman Mušić i dr Fatima Juković Bihorac, te četiri ljekara na specijalizaciji: dr Arina Čeliković, dr Ikra Čehajić, dr Kanita Pojskić i dr Tea Kosić sa Odjela patologije JU KBZ su prisustvovali na „11. Bryan Warren School of Pathology“, koja je održana 4. i 5. novembra 2017. godine.

Školu su organizovali: British Division of the International Academy of Pathology United Kingdom, Department of Pathology Clinical Centre of the University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina, Association of Basic Medical Sciences of Federation of Bosnia and Herzegovina. Predavanja su bila iz oblasti ginekološke i endokrine patologije koja su prezentirali stručnjaci iz tih oblasti, i to: prof Daniel Berney (Royal London Hospital, London UK) i dr Sanjin Manek (Oxford University Hospitals, Oxford UK), a prisustvovali su ljekari iz više zemalja.Prikazane teme iz navedenih oblasti, uz praktična pitanja, prikaz slučaja i razmjena iskustava među učesnicima, bit će korisna u daljem radu i školovanju uposlenika Odjela patologije, obzirom da je ova patologija znatno zastupljena u svakodnevnom radu.

