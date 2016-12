KŽK Čelik na pauzu s jednim porazom

Prvi ovosezonski poraz košarkašice Čelika doživjele su u zaostaloj utakmici 6. kola Lige 11 od sarajevskog Play off Happy sa 71:60.Utakmica u Sarajevu bila je ujedno i posljednja u 2016. godini.Iako su sarajke u ovom trenutku kvalitetnije,zeničke košarkašice uz malo više sreće i zalaganja mogle su i do povoljnijeg rezultata.Zenički ligaš je trenutno treći na tabeli sa omjerom 5:1 u pobjedama i sa 11 poena.Ispred višestrukog prvaka naše države trenutno su Play off happy i RMU Banovići sa maksimalnim učinkom od 6:0 u pobjedama. Uz malu pauzu za novogodišnje praznike,košarkašice Čelika redovno će trenirati u Areni.Ambicije uprave i stručnog štaba u narednom periodu su afirmacija mlađih košarkašica i stvaranje kvalitetnog tima.U nastavku sezone sredinom januara košarkašice Čelika u 8.kolu igraju derbi na domaćem parketu protiv Jedinstva. (M.P.)