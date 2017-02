Košarkaši Čelika poklekli u finišu susreta

Derbi susret protiv Burcha košarkaši Čelika izgubili su u posljednjim minutama susreta.Izabranici Armela Mujakovića su bili bolji od gostiju u prvom poluvremenu kada su ih u potpunosti nadigrali.Prvu četvrtinu riješili su u svoju korist sa 22:11.Dobru igru su nastavili i u drugoj četvrtini,kada su imali i 9 poena prednosti 29:20.Na odmor su otišli sa plus 5 poena,bilo je 35:30.Burch je prvi put poveo u 23. minuti poenima Velića za 35:37.Treća dionica završena je sa 47:49 za goste.Čelik je imao aktivan rezultat sve do tri minute prije kraja kod 54:56,poenima Gradaščevića.U finišu gosti su zahvaljujući poenima Rešidovića i trojki Bella poveli sa 54:60.Nakon toga pogađali su Velić i Kalamujić i stigli na plus 10 poena 54:64.Konačan rezultat na kraju bio je 54:65 za Burch.Kod gostiju najefikasniji su bili Kalamujić i Velić sa 16 i Ahmedić sa 12 koševa. Kod Čelika Mešinović je ubacio 16 a Preljević 12 poena. (M.P.)