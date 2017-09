Ko je kriv za tragediju na Rači: Potvrđena optužnica protiv Mehemeda Đerahovića

Općinski sud u Zenici potvrdio optužnicu protiv Mehemeda Đerahovića, rođenog 1953. godine, iz Gradišća kod Zenice za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, u vezi sa krivičnim djelom izazivanja opšte opasnosti.

Protiv Đerahovića je 5. septembra Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo optužnicu u kojoj se smatra krivim da je opasnom radnjom izazvao opasnost za život ljudi, rukovodeći radovima na kopanju uglja u improvizovanoj jami na području odlagališta industrijskog otpada Rača, 15. avgusta prošle godine, kada su od trovanja gasom smrtno stradali Fedžad Đerahović rođen 1987. godine, Amir Arnautović rođen 1987. godine i Husein Delić rođen 1986. godine.

„U vremenskom periodu od 2012. godine do 15.08.2016. godine opšte opasnom radnjom izazvao opasnost za život ljudi, na način da je organizovao radove u vidu kopanja uglja u improvizovanoj jami plaćajući dnevnice na nelegalnom iskopavanju uglja na području odlagališta industrijskog otpada u mjestu Rača, lokalitet tzv. Okrumak, Grad Zenica, te je dana 15.08.2016. godine zajedno sa D. A., Đ. S., D. H. i A. A. došao na pomenutu lokaciju s namjerom da navedeni vrše za njega nelegalan iskop uglja za dnevnice koje im je plaćao i kada je D. H. ušao u jamu kako bi kopao ugalj, za njim je ušao i A. A. koji je bio zadužen za uvlačenje kade u jamu do kopača uglja, a Đ. S. je zatim navukao sajlu do ulaza u jamu nakon čega je otišao u jamu za njima, dok je za to vrijeme Mehemed pripremao kamion za izvlačenje kade sa ugljem iz jame, a D. A. je sjedio iza šupe, iako je Mehemed bio svjestan da ovakav način nelegalnog iskopavanja uglja može ugroziti živote ljudi, te da time može ugroziti živote ljudi i olako držeći da do toga neće doći, nakon čega su A., H. i S. ušli u jamu kako bi počeli sa kopanjem uglja, a u kojoj je bila povećana koncentracija ugljen dioksida (CO2), a nedostatak kiseonika (O) za normalnu respiratornu funkciju, bez odgovarajuće zaštitne opreme, da bi nakon ulaska u jamu u ovakvim uslovima rada bez ikakve zaštitne opreme, nastupila smrt ugušenjem A. A., D. H. i Đ. S.

Dakle, opšte opasnom radnjom izazvao opasnost za život ljudi, iako je bio svjestan da može nastupiti zabranjena posljedica ali olako držao da neće nastupiti, uslijed čega je nastupila smrt tri lica, čime je počinio teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine iz člana 328. stav 4. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti iz člana 323. stav 4. KZ F BiH u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, navodi se u optužnici Općinskog suda u Zenici.

Ovi nesretni mladići su u ilegalnim jamama kopali ugalj kako bi zaradili za puko preživljavanje. Na ovoj lokaciji ugalj se ilegalno kopa decenijama i tragedije sa smrtnim posljedicama su se događale i ranije. Ovoga puta, među stradalima i otac troje dece koji je iza sebe ostavio i trudnu suprugu.