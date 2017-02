Kapacitet azila za napuštene pse skoro iskorišten

Od 18. januara tekuće godine,kada je započela akcija uklanjanja pasa lutalica sa područja Grada Zenica,radnici higijenskog servisa Albe izmjestili su ukupno 107 pasa.

U azilu je moguć smještaj 120 napuštenih životinja ,a imajući u vidu dosadašnji dinamiku ovih aktivnosti popunjavanje kapaciteta očekuje se u narednih nekoliko dana.Šta nakon toga ,pitanje je bez odgovora.Rukovodilac higijenskog servisa pri Albi,Ishad Kavaz,kaže da je kapacitet azila već sada popunjen sa 90 procenata.Sa gradskog područja izmješteno je 107 pasa ,koji su po prijemu podlijegali obaveznom veterinarskom pregledu,vakcinaciji i čipovanju,a nakon karantene psi su smješteni po boksovima.Imajući u vidu dosadašnju dinamiku,kapaciteti azila mogli bi biti popunjeni do kraja sedmice.Svjesni ove činjenice u Udruženju Stop ugrizu postavljaju pitanje šta dalje,šta sa preostalim psima lutalicama na gradskim ulicama i da li funkcionisanje azila,za što se izdvajaju značajna sredstva,ima svrhu u postojećim zakonskim okvirima.Prema postojećem zakonu o dobrobiti životinja psi mogu biti eutanazirani jedino ukoliko veterinar smatra da su agresivni i opasni po okolinu,a takvih slučajeva do sada nije bilo.Drugim riječima,psi borave u azilu do udomljavanja ili do prirodne smrti,što će svakako ograničiti prijem novih. (R.Š.)