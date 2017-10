Jesenja faza preventivne deratizacije počinje u ponedjeljak

U ponedjeljak, 30. oktobra počinje jesenja faza preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona.

Deratizaciju, prema Naredbi Kantonalnog Ministarstva zdravstva na području ovog kantona, po utvrđenom rasporedu, provodi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Cilj akcije je smanjenje broja glodara na biološki podnošljiv nivo za održavanje povoljne epidemiološke situacije na području Kantona.

Akcija se provodi postavljanjem trovne mase na javnim površinama, obala rijekama, u kanalizacione šahtove, zajedničke prostorije stambenih zgrada, deponije čvrstih otpadaka, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i privredne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte.

Deratizacija se provodi savremenim i efikasnim sredstvima za uništavanje glodara, a postavljeni mamci u kutijama označeni su sa oznakom OTROV, pa apelujemo na stanovništvo da otrove ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija.

Pozivamo sve na saradnju pri izvođenju preventivne akcije, kako bi bila provedena što kvalitetnije, te kako bi postigli očekivani efekat i povoljnu epidemiološku situaciju na našem Kantonu, te time zaštitili zdravlje stanovništva.

Prema rasporedu provođenja jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije ona će se obaviti u sljedećim općinama i Gradu u ZDK:

U Olovu, u danima – ponedjeljak 30. i utorak 31. oktobra. U Varešu 31. oktobra i 1. novembra. U Tešnju u periodu od 1. do 8. novembra, u Doboj Jugu i Usori 6. i 7. novembra, u Brezi od 8. do 10. novembra, u Visokom od 9. do 14. novembra, u Zenici od 13. do 27. novembra, u Kaknju od 14. do 16. novembra, u Maglaju od 23. do 26. novembra, u Zavidovićima od 27. do 30. novembra, te u Žepču od 20. novembra do 4. decembra.

Napominjemo da je odobreno i manje odstupanje od navedenih termina, ukoliko okolnosti na terenu to budu nalagale.

Za dodatne informacije građani i pravni subjekti mogu kontaktirati ovlaštene osobe Instituta za zdravlje i sigurnost hrane na brojeve telefona 032/448-021; 061/402-232 i 061/846-903.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica