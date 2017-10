Izabrano novo rukovodstvo Foruma žena SDP-a Zenice

Izvještajno-izborna konvencija Foruma žena GO SDP BiH održana je ove sedmice. Delegatkinje su u demokratskoj atmosferi odabrale predsjednicu, tri potpredsjednice i trinaest članica Predsjedništva Foruma žena GO SDP BiH Zenica. Za predsjednicu je izabrana Dijana Čerim, potpredsjednice su: Dajana Borojević, Lejla Sarajlić i Lejla Tahmiščija a u novi sastav predsjedništva FOŽ GO SDP BiH Zenica ušle su: Izeta Agičević, Edina Alić, Jasminka Bahtić, Indira Delić, Vildana Durmo,Mika Džidić, Nadežda Filipović, Vasiljka Paspalj, Ana Rašić,Fatima Taslaman,Tamama Telalović, Medina Šabić i Džemila Šišić, saopšteno je iz SDP-a BiH Zenica.